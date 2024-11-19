Пятилетняя девочка едва не погибла по вине пьяного водителя в Челябинске. Фото

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Мужчина в момент аварии был пьян (архивное фото)
Мужчина в момент аварии был пьян (архивное фото) Фото:

Пятилетняя девочка едва не погибла в аварии по вине пьяного водителя в Челябинске. ДТП произошло в 01:10 по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«ДТП произошло в 01:10 около дома 30 по улице 50 лет ВЛКСМ. Телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир девочка 2019 года рождения, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Водитель, находясь в состоянии опьянения, за рулем Volkswagen Polo наехал на бордюр и врезался в дорожный знак и дерево. О состоянии 33-летнего мужчины ничего не сообщается. Ребенок, который был в салоне, получил травмы. Пятилетняя девочка в момент аварии находилась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнями безопасности. 

Машина врезалась в дорожный знак и дерево
Машина врезалась в дорожный знак и дерево
Фото:

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Пятилетняя девочка едва не погибла в аварии по вине пьяного водителя в Челябинске. ДТП произошло в 01:10 по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «ДТП произошло в 01:10 около дома 30 по улице 50 лет ВЛКСМ. Телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир девочка 2019 года рождения, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Водитель, находясь в состоянии опьянения, за рулем Volkswagen Polo наехал на бордюр и врезался в дорожный знак и дерево. О состоянии 33-летнего мужчины ничего не сообщается. Ребенок, который был в салоне, получил травмы. Пятилетняя девочка в момент аварии находилась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнями безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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