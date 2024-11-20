Актер Сергей Безруков из самолета записал спецобращение к жителям Челябинской области. Оно размещено на официальной страницы актера в соцсети.
«Сегодня премьера 1 серии „Плевако“ на Родине адвоката. Челябинск и Троицк, мы уже в пути. Ждете?» — сказал Безруков в видео.
В Троицке 20 ноября состоится презентация нового исторического детектива «Плевако», посвященного легендарному адвокату Российской империи. Главную роль исполняет Сергей Безруков. После презентации пройдет автограф-сессия с участием актера.
«Плевако» — это сериал, основанный на реальной историей жизни известного адвоката Фёдора Плевако. Выдающийся ораторский талант и смекалка помогают ему в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. Съемки проходили в Троицке летом 2023 года.
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