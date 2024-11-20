Вице-премьер Хуснуллин вручил дорожникам ХМАО «Золотой каток». Фото

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Дорожники ХМАО привели в порядок 87% региональных дорог
Дорожники ХМАО привели в порядок 87% региональных дорог Фото:

ХМАО стал одним из лидеров среди регионов России в реализации проекта «Безопасные качественные дороги». За это зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил дорожникам округа престижную награду — «Золотой каток», сообщил глава Югры Руслан Кухарук.

«Югра — регион-лидер по реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году. Сегодня на транспортной неделе в Москве заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил команде автономного округа „Золотой каток“ — одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Сейчас в Югре нормативное состояние имеют уже 83% дорог агломераций и 87% региональных дорог — это 211 километров. Также вице-премьер отметил, что строительство нового моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. Его готовность уже достигла 58%, а к работе привлечены около 980 специалистов и 200 единиц техники.

В 2025 году у округа тоже масштабные планы — строительство, ремонт и реконструкция 253 километров дорог. Кухарук поздравил дорожников региона с наградой, поблагодарил за добросовестный труд, а также пожелал крепкого здоровья, стабильной работы и новых трудовых достижений.

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ХМАО стал одним из лидеров среди регионов России в реализации проекта «Безопасные качественные дороги». За это зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил дорожникам округа престижную награду — «Золотой каток», сообщил глава Югры Руслан Кухарук. «Югра — регион-лидер по реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году. Сегодня на транспортной неделе в Москве заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил команде автономного округа „Золотой каток“ — одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Сейчас в Югре нормативное состояние имеют уже 83% дорог агломераций и 87% региональных дорог — это 211 километров. Также вице-премьер отметил, что строительство нового моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. Его готовность уже достигла 58%, а к работе привлечены около 980 специалистов и 200 единиц техники. В 2025 году у округа тоже масштабные планы — строительство, ремонт и реконструкция 253 километров дорог. Кухарук поздравил дорожников региона с наградой, поблагодарил за добросовестный труд, а также пожелал крепкого здоровья, стабильной работы и новых трудовых достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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