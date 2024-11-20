В Березовском (Свердловская область) простятся с бойцом СВО Сергеем Козловым, который погиб при выполнении боевых задач в Андреевке в ЛНР еще летом 2023 года. Мужчина и его товарищ остались вдвоем против огромной толпы солдат Вооруженных сил Украины, бросившись в последнюю атаку. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Березовский проводит в последний путь Сергея Викторовича Козлова, нашего Героя и защитника, погибшего при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Андреевка Сватовского района Луганской Народной Республики. 7 июля 2023 года штурмовик, рядовой Козлов Сергей Викторович в составе роты выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В составе роты Козлов удерживал линию обороны, сражаясь с противником, превосходящим в несколько раз. Когда в живых остались лишь Сергей и его товарищ, они попрощались и пошли в последнюю в своей жизни атаку, чтобы ликвидировать как можно больше врагов. Последней волей бойца стало желание быть похороненным рядом с отцом.
Прощание с Козловым пройдет 21 ноября в 11:30 в Березовском. Митинг, отпевание и захоронение пройдет на Северном кладбище, рядом с могилами его родственников.
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