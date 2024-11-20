20 ноября 2024

«Ушел как герой»: свердловский боец погиб на СВО, оставшись наедине с врагами. Фото

Боец из Березовского погиб на СВО, бросившись в толпу врагов
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Сергей Козлов погиб в ЛНР еще в прошлом году (архивное фото)
Сергей Козлов погиб в ЛНР еще в прошлом году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Березовском (Свердловская область) простятся с бойцом СВО Сергеем Козловым, который погиб при выполнении боевых задач в Андреевке в ЛНР еще летом 2023 года. Мужчина и его товарищ остались вдвоем против огромной толпы солдат Вооруженных сил Украины, бросившись в последнюю атаку. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Березовский проводит в последний путь Сергея Викторовича Козлова, нашего Героя и защитника, погибшего при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Андреевка Сватовского района Луганской Народной Республики. 7 июля 2023 года штурмовик, рядовой Козлов Сергей Викторович в составе роты выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В составе роты Козлов удерживал линию обороны, сражаясь с противником, превосходящим в несколько раз. Когда в живых остались лишь Сергей и его товарищ, они попрощались и пошли в последнюю в своей жизни атаку, чтобы ликвидировать как можно больше врагов. Последней волей бойца стало желание быть похороненным рядом с отцом.

Прощание с Козловым пройдет 21 ноября в 11:30 в Березовском. Митинг, отпевание и захоронение пройдет на Северном кладбище, рядом с могилами его родственников.

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В Березовском (Свердловская область) простятся с бойцом СВО Сергеем Козловым, который погиб при выполнении боевых задач в Андреевке в ЛНР еще летом 2023 года. Мужчина и его товарищ остались вдвоем против огромной толпы солдат Вооруженных сил Украины, бросившись в последнюю атаку. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Березовский проводит в последний путь Сергея Викторовича Козлова, нашего Героя и защитника, погибшего при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Андреевка Сватовского района Луганской Народной Республики. 7 июля 2023 года штурмовик, рядовой Козлов Сергей Викторович в составе роты выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В составе роты Козлов удерживал линию обороны, сражаясь с противником, превосходящим в несколько раз. Когда в живых остались лишь Сергей и его товарищ, они попрощались и пошли в последнюю в своей жизни атаку, чтобы ликвидировать как можно больше врагов. Последней волей бойца стало желание быть похороненным рядом с отцом. Прощание с Козловым пройдет 21 ноября в 11:30 в Березовском. Митинг, отпевание и захоронение пройдет на Северном кладбище, рядом с могилами его родственников.
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