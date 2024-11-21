В Кунгуре вспыхнул производственный цех. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На вызов среагировали несколько десятков спасателей
На вызов среагировали несколько десятков спасателей Фото:

В Кунгуре (Пермски край) вечером 21 ноября загорелся производственный цех. Об этом рассказали очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

«В Кунгуре по улице Гребнева горит цех. К месту пожара стягиваются оперативные службы», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермский край». К сообщению прикреплено видео.

Спасатели объяснили URA.RU, что на территории произошло возгорание двухэтажного здания с пристроями на площади 500 квадратных метров. В тушении приняли участие 30 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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В Кунгуре (Пермски край) вечером 21 ноября загорелся производственный цех. Об этом рассказали очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по региону. «В Кунгуре по улице Гребнева горит цех. К месту пожара стягиваются оперативные службы», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермский край». К сообщению прикреплено видео. Спасатели объяснили URA.RU, что на территории произошло возгорание двухэтажного здания с пристроями на площади 500 квадратных метров. В тушении приняли участие 30 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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