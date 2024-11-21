На вызов среагировали несколько десятков спасателей
В Кунгуре (Пермски край) вечером 21 ноября загорелся производственный цех. Об этом рассказали очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
«В Кунгуре по улице Гребнева горит цех. К месту пожара стягиваются оперативные службы», — пояснили подписчики telegram-канала «Пермский край». К сообщению прикреплено видео.
Спасатели объяснили URA.RU, что на территории произошло возгорание двухэтажного здания с пристроями на площади 500 квадратных метров. В тушении приняли участие 30 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.
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