Свердловчанина перед отправкой на фронт вызвали в Москву ради важной встречи. Фото

Свердловчанину, взявшему в плен врага при штурме, вручили орден Атамана Платова
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Казачий атаман наградил уральца (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После публикации материала на URA.RU свердловчанина под позывным «Граф», взявшего в плен бойца ВСУ, наградили орденом Атамана Платова. Медаль за участие в спецоперации ему вручил атаман международного казачьего объединения «Великое братство казачьих войск» генерал-майор Игорь Алексеев в Москве. В беседе с журналистом агентства боец отметил, что награда станет ценной семейной реликвией и он передаст ее сыну на память.

«Я сам казак, и носить чин хорунжего для меня не только знак отличия, но и гордость за мое происхождение. Всегда знал, что могу положиться на своих братьев-казаков, и тот факт, что они не оставили меня без внимания, приятно. Я обязательно передам награду своему сыну. Я хочу, чтобы он знал о своих корнях, гордился предками и продолжал нашу славную историю, передавая ее уже своим детям. Я также благодарен своим сослуживцам. Мы вместе прошли через испытания и трудности, и я надеюсь, что скоро смогу вновь присоединиться к ним на фронте», — поделился уралец.

В июле на сайте URA.RU была опубликована статья о семье «Графа», которая столкнулась с угрозой выселения из единственной квартиры. Его супруга Анна Молчанова в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. В итоге квартиру передали «Графу». Находясь на передовой, военнослужащий захватил в плен украинского бойца, который передал ВС РФ информацию о местоположении учебного лагеря с наемниками.

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После публикации материала на URA.RU свердловчанина под позывным «Граф», взявшего в плен бойца ВСУ, наградили орденом Атамана Платова. Медаль за участие в спецоперации ему вручил атаман международного казачьего объединения «Великое братство казачьих войск» генерал-майор Игорь Алексеев в Москве. В беседе с журналистом агентства боец отметил, что награда станет ценной семейной реликвией и он передаст ее сыну на память. «Я сам казак, и носить чин хорунжего для меня не только знак отличия, но и гордость за мое происхождение. Всегда знал, что могу положиться на своих братьев-казаков, и тот факт, что они не оставили меня без внимания, приятно. Я обязательно передам награду своему сыну. Я хочу, чтобы он знал о своих корнях, гордился предками и продолжал нашу славную историю, передавая ее уже своим детям. Я также благодарен своим сослуживцам. Мы вместе прошли через испытания и трудности, и я надеюсь, что скоро смогу вновь присоединиться к ним на фронте», — поделился уралец. В июле на сайте URA.RU была опубликована статья о семье «Графа», которая столкнулась с угрозой выселения из единственной квартиры. Его супруга Анна Молчанова в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. В итоге квартиру передали «Графу». Находясь на передовой, военнослужащий захватил в плен украинского бойца, который передал ВС РФ информацию о местоположении учебного лагеря с наемниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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