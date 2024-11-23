23 ноября 2024

Челябинский губернатор Текслер показал совместную фотографию со своей мамой

Челябинский губернатор Текслер поздравил свою маму с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Челябинск, текслер алексей
Губернатор пожелал маме счастья и здоровья Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил свою маму с Днем матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях и выложил праздничную фотографию.

«Поздравил любимую маму с праздником. Спасибо за жизнь, за бессонные ночи, за все, что дала нам с сестрой!» — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он отметил, что желает всем мамам счастья и здоровья. И добавил, что будет стараться «только радовать» всех мам в регионе.

Теклер подарил своей маме букет цветов
Теклер подарил своей маме букет цветов
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил свою маму с Днем матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях и выложил праздничную фотографию. «Поздравил любимую маму с праздником. Спасибо за жизнь, за бессонные ночи, за все, что дала нам с сестрой!» — написал Текслер в своем telegram-канале. Он отметил, что желает всем мамам счастья и здоровья. И добавил, что будет стараться «только радовать» всех мам в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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