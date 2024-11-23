Челябинский губернатор Текслер показал совместную фотографию со своей мамой

Губернатор пожелал маме счастья и здоровья
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил свою маму с Днем матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях и выложил праздничную фотографию.
«Поздравил любимую маму с праздником. Спасибо за жизнь, за бессонные ночи, за все, что дала нам с сестрой!» — написал Текслер в своем telegram-канале.
Он отметил, что желает всем мамам счастья и здоровья. И добавил, что будет стараться «только радовать» всех мам в регионе.
Теклер подарил своей маме букет цветов
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