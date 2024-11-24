24 ноября 2024

Задержан участник резни с ворами в центре Екатеринбурга, у него своя версия

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина утверждает, что оборонялся Фото:

Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в резне в самом центре Екатеринбурга, на улице Белинского. Об этом URA.RU сообщил источник.

ЧП произошло в ночь на 23 ноября. По камерам видеонаблюдения было установлено, что неизвестный, вступив в перепалку с двумя мужчинами, достал нож и нанес им серьезные ранения. Один скончался в больнице спустя пару часов, другого врачи смогли спасти. Оба пострадавших ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже.

«Задержан 40-летний мужчина, он сотрудничает со следствием. Настаивает, что оборонялся: взялся за нож только после того, как его повалили на землю и стали избивать. Удары наносил спонтанно», — поделился с корреспондентом знакомый погибшего.

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Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в резне в самом центре Екатеринбурга, на улице Белинского. Об этом URA.RU сообщил источник. ЧП произошло в ночь на 23 ноября. По камерам видеонаблюдения было установлено, что неизвестный, вступив в перепалку с двумя мужчинами, достал нож и нанес им серьезные ранения. Один скончался в больнице спустя пару часов, другого врачи смогли спасти. Оба пострадавших ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже. «Задержан 40-летний мужчина, он сотрудничает со следствием. Настаивает, что оборонялся: взялся за нож только после того, как его повалили на землю и стали избивать. Удары наносил спонтанно», — поделился с корреспондентом знакомый погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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