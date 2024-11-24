Задержан участник резни с ворами в центре Екатеринбурга, у него своя версия

Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в резне в самом центре Екатеринбурга, на улице Белинского. Об этом URA.RU сообщил источник.
ЧП произошло в ночь на 23 ноября. По камерам видеонаблюдения было установлено, что неизвестный, вступив в перепалку с двумя мужчинами, достал нож и нанес им серьезные ранения. Один скончался в больнице спустя пару часов, другого врачи смогли спасти. Оба пострадавших ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже.
«Задержан 40-летний мужчина, он сотрудничает со следствием. Настаивает, что оборонялся: взялся за нож только после того, как его повалили на землю и стали избивать. Удары наносил спонтанно», — поделился с корреспондентом знакомый погибшего.
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