Неизвестный в черном зарезал двух воров в центре Екатеринбурга

Стали известны подробности ночного ЧП на улице Белинского, куда съезжались медики и полиция. По данным URA.RU, неизвестный зарезал двух человек, с которыми у него произошел конфликт.
«В районе часа ночи двое мужчин встретили на улице неизвестного (одет во все черное), начали о чем-то спорить. После чего неизвестный достал из кармана нож и нанес своим визави ножевые ранения», — передал источник.
Один пострадавший сейчас находится в больнице, другой умер на операционном столе в «первой» горбольнице. Оба ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже.
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