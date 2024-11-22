22 ноября 2024

Неизвестный в черном зарезал двух воров в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный достал нож из кармана Фото:

Стали известны подробности ночного ЧП на улице Белинского, куда съезжались медики и полиция. По данным URA.RU, неизвестный зарезал двух человек, с которыми у него произошел конфликт.

«В районе часа ночи двое мужчин встретили на улице неизвестного (одет во все черное), начали о чем-то спорить. После чего неизвестный достал из кармана нож и нанес своим визави ножевые ранения», — передал источник.

Один пострадавший сейчас находится в больнице, другой умер на операционном столе в «первой» горбольнице. Оба ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже.

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Стали известны подробности ночного ЧП на улице Белинского, куда съезжались медики и полиция. По данным URA.RU, неизвестный зарезал двух человек, с которыми у него произошел конфликт. «В районе часа ночи двое мужчин встретили на улице неизвестного (одет во все черное), начали о чем-то спорить. После чего неизвестный достал из кармана нож и нанес своим визави ножевые ранения», — передал источник. Один пострадавший сейчас находится в больнице, другой умер на операционном столе в «первой» горбольнице. Оба ранее были судимы — по статьям о грабеже и краже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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