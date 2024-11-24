24 ноября 2024

В детские сады ХМАО попал опасный для жизни творог

В ХМАО попал творог из Алтайского края с опасным для жизни веществом
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО обнаружили творог с опасным для жизни веществом
В ХМАО обнаружили творог с опасным для жизни веществом Фото:

В детские сады ХМАО попал творог от производителя ООО «Алтайская буренка», в котором нашли микробный трансглутаминаз, также известный, как «мясной клей». Сообщение об этом опубликовано на сайте Россельхознадзора.

«Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Микробная трансглутаминаза выявлена в твороге ООО „Алтайская буренка“ (Алтайский край), который поставлялся в детское дошкольное учреждение ХМАО», — сказано в сообщении ведомства.

Наличие «мясного клея» в продуктах запрещено. Вещество используют, чтобы улучшить товарный вид, однако его безопасность не доказана. Информация о нарушении направлена в Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU писало, что жители Советского района пожаловались, что в магазине «Монетка» в поселке Пионерский продают сгнившие овощи и фрукты. После этого Роспотребнадзор взял на контроль работу торговой точки.

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В детские сады ХМАО попал творог от производителя ООО «Алтайская буренка», в котором нашли микробный трансглутаминаз, также известный, как «мясной клей». Сообщение об этом опубликовано на сайте Россельхознадзора. «Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Микробная трансглутаминаза выявлена в твороге ООО „Алтайская буренка“ (Алтайский край), который поставлялся в детское дошкольное учреждение ХМАО», — сказано в сообщении ведомства. Наличие «мясного клея» в продуктах запрещено. Вещество используют, чтобы улучшить товарный вид, однако его безопасность не доказана. Информация о нарушении направлена в Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что жители Советского района пожаловались, что в магазине «Монетка» в поселке Пионерский продают сгнившие овощи и фрукты. После этого Роспотребнадзор взял на контроль работу торговой точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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