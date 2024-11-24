В детские сады ХМАО попал опасный для жизни творог

В детские сады ХМАО попал творог от производителя ООО «Алтайская буренка», в котором нашли микробный трансглутаминаз, также известный, как «мясной клей». Сообщение об этом опубликовано на сайте Россельхознадзора.
«Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Микробная трансглутаминаза выявлена в твороге ООО „Алтайская буренка“ (Алтайский край), который поставлялся в детское дошкольное учреждение ХМАО», — сказано в сообщении ведомства.
Наличие «мясного клея» в продуктах запрещено. Вещество используют, чтобы улучшить товарный вид, однако его безопасность не доказана. Информация о нарушении направлена в Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU писало, что жители Советского района пожаловались, что в магазине «Монетка» в поселке Пионерский продают сгнившие овощи и фрукты. После этого Роспотребнадзор взял на контроль работу торговой точки.
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