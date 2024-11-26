Российским туристам рассказали, как вести себя в Грузии

Граждан России, отправившихся в Грузию, просят быть осторожнее. Туристам рекомендуют не посещать места большого скопления людей. Такое предупреждение было сделано в секции интересов России при швейцарском посольстве в Грузии. Дипломаты отмечают, что нынешняя политическая обстановка в стране не должна отразиться на туристах.
«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности избегать мест массового скопления народа, а также зон проведения демонстраций и акций протеста», — добавили они. Их слова передают «Известия».
Члены дипмисии отметили, что пока жалоб от граждан России, находящихся в Грузии, в их адрес не поступало. Однако туристов просят быть осторожнее.
В Грузии ранее прошли парламентские выборы. Новый состав формировался на фоне протестов и политической напряженности.
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