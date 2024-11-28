Во время визита Путина в Казахстан российский флаг заменили на украинский

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября, российский флаг на одном из экранов был заменен на украинский. После этого инцидента правоохранительными органами Казахстана возбуждено уголовное дело.
«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО „Керуен Медиа“ [компания, владеющая LED-экранами в Астане] <...> Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в telegram-канале полиции Казахстана.
Там отметили, что в настоящее время рассматриваются все возможные варианты случившегося — от технических неполадок до хакерского взлома. Однако в полиции подчеркнули, что виновные в противоправных деяниях, если таковые имели место, будут наказаны.
Путин прибыл в Казахстан 27 ноября для встречи с лидером страны Касым-Жомартой Токаевым. В ходе этой встречи выяснилось, что Казахстан сделал выбор между Россией и США с их союзниками — страна решилась на углубление не только экономического и гуманитарного, но и военного и военно-технического союза с Москвой.
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