Вы это заслужили: россиянам рассказали, как правильно просить новогоднюю премию

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При просьбе премии начальнику нужно представить свои достижения, заявила карьерный эксперт
При просьбе премии начальнику нужно представить свои достижения, заявила карьерный эксперт Фото:

Карьерный эксперт из центра «Профессии будущего» Алена Чукина дала советы россиянам, как правильно просить у начальства новогоднюю премию. Эксперт заявила, что перед запросом премии у руководства следует тщательно подготовиться, подтвердив свою «заслуженную» премию.

«Прежде чем обращаться к начальнику, соберите все важные данные, которые подтвердят вашу ценность для компании. Подумайте о своих достижениях за прошедший год: выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов и т.д.», — заявила Чукина в разговоре с «Газетой.ru». Она подчеркнула, что стоит подготовить конкретные примеры своих достижений, демонстрирующих вклад в успех команды и компании в целом.

Помимо подготовки аргументации, Чукина также подчеркнула значение правильного выбора времени для подачи запроса на премию. Она советует начинать разговор, когда начальник находится в хорошем настроении и не занят другими делами, особенно после успешного завершения проектов или в конце года, когда рассматриваются итоги работы. Это может значительно увеличить шансы на успех.

Также при разговоре с начальством значительно увеличить шансы на получение премии может уверенность и тактичность. По мнению Чуйкиной, беседу стоит начинать с позитивной ноты, выражения благодарности за поддержку и предоставления возможностей развития и только потом переходить к теме премии. Во время разговора немаловажно показать свою готовность работать на результат.

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Карьерный эксперт из центра «Профессии будущего» Алена Чукина дала советы россиянам, как правильно просить у начальства новогоднюю премию. Эксперт заявила, что перед запросом премии у руководства следует тщательно подготовиться, подтвердив свою «заслуженную» премию. «Прежде чем обращаться к начальнику, соберите все важные данные, которые подтвердят вашу ценность для компании. Подумайте о своих достижениях за прошедший год: выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов и т.д.», — заявила Чукина в разговоре с «Газетой.ru». Она подчеркнула, что стоит подготовить конкретные примеры своих достижений, демонстрирующих вклад в успех команды и компании в целом. Помимо подготовки аргументации, Чукина также подчеркнула значение правильного выбора времени для подачи запроса на премию. Она советует начинать разговор, когда начальник находится в хорошем настроении и не занят другими делами, особенно после успешного завершения проектов или в конце года, когда рассматриваются итоги работы. Это может значительно увеличить шансы на успех. Также при разговоре с начальством значительно увеличить шансы на получение премии может уверенность и тактичность. По мнению Чуйкиной, беседу стоит начинать с позитивной ноты, выражения благодарности за поддержку и предоставления возможностей развития и только потом переходить к теме премии. Во время разговора немаловажно показать свою готовность работать на результат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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