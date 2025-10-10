Держат ВСУ в страхе и привлекают внимание всего мира: что известно о МиГ-31, один из которых упал в ЛРФ

В Липецкой области разбился истребитель МиГ-31. По информации, поступившей от Министерства обороны Российской Федерации, экипаж воздушного судна успешно катапультировался. Отмечается, что это произошло примерно в 19:20 по московскому времени 9 октября. Самолет выполнял учебный полет. В чем уникальность самолета — в материале URA.RU.
МиГ-31 с модернизированными «Кинжалами» поставили в тупик ПВО Украины
Истребители МиГ-31 с обновленными ракетами «Кинжал» эффективно преодолевают украинские системы противовоздушной обороны, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. По данным издания, ракеты способны менять траекторию и выполнять маневры для обхода украинских ПВО. Это в значительной степени затрудняет их перехват. Кроме того, некоторые специалисты сравнивают «Кинжал» с «Орешником», подчеркивая, что последний предназначен для ударов по площадям, а первый — для точечных атак.
МиГ-31 привлекают внимание всего мира
После оснащения МиГ-31 гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», а также с поступлением на вооружение ракет класса «воздух-воздух» КС-172, внимание военных экспертов и аналитиков по всему миру вновь было привлечено к этому самолету. КС-172 считается одной из наиболее передовых российских оборонных разработок, отличаясь от зарубежных аналогов, в том числе американских, существенно большей дальностью применения.
В настоящее время КС-172 проходит успешную интеграцию с истребителем-перехватчиком МиГ-31. По данным западных СМИ, в новом боевом облике российский самолет представляет собой «технологический прорыв».
"Перехватчик МиГ-31 времен Холодной войны, получая на оснащение КС-172, вступает в новую фазу эволюции. В новом боевом облике он представляет собой крупный технологический и стратегический прорыв", — говорится в издании Army Recognition.
В сравнении с западными аналогами — американской AIM-120D (160–180 км) и китайской PL-15 (300 км), дальность КС-172 составляет 400 км, что выводит ее в отдельную категорию. Комплекс МиГ-31 с этой ракетой значительно усиливает возможности перехвата, создавая угрозу для самолетов-разведчиков, дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и заправщиков противника. Таким образом, МиГ-31, который ранее воспринимался как устаревший перехватчик советских времен, сегодня приобретает статус воздушного снайпера, обладающего стратегической значимостью.
Что представляет собой МиГ-31
МиГ-31 представляет собой советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способный выполнять задачи в различных погодных условиях и на больших высотах. Разработка данной модели велась в ОКБ-155, ныне входящем в состав АО РСК «МиГ», на основе конструкции МиГ-25 в 1970-х годах. Этот самолет стал первым представителем четвертого поколения боевой авиации СССР.
Изначально МиГ-31 создавался для перехвата авиационных крылатых ракет. Однако сейчас он используется для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах, как днем, так и ночью, а также в условиях сложной метеообстановки и при активном использовании противником средств радиоэлектронного противодействия. Экипаж МиГ-31 способен эффективно выполнять боевые задачи даже при наличии ложных тепловых целей. При этом четыре истребителя данного типа могут контролировать участок воздушного пространства шириной до 1100 километров по фронту. Эти истребители зарекомендовали себя как надежные и высокоэффективные боевые машины. Они продолжают активно эксплуатироваться российской армией.
Характеристики: скорость, конструкция, дальность полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31, известный на Западе как Foxhound («лисья гончая»), способен развивать скорость до 3463 км/ч. При использовании подвесных топливных баков максимальная продолжительность полета составляет 3,5 часа, а при дозаправке в воздухе — до 7 часов. Высоту в 10 километров самолет набирает примерно за восемь минут.
МиГ-31 построен на базе МиГ-25 и имеет двухместную кабину: пилот располагается спереди, штурман-оператор — сзади. Оба кресла катапультируемые. Самолет оснащен шестиствольной пушкой в носовой части и может нести до четырех ракет большой дальности и дополнительные боеприпасы. Топливо размещается в 13 баках, общий объем — более 18 тысяч литров.
Дальность полета с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками составляет 3000 км при времени пребывания в воздухе 3 часа 38 минут. В 2013 году экипажами Центрального военного округа был установлен рекорд беспосадочного полета на МиГ-31БМ — 7 часов 4 минуты, при этом самолет преодолел более 8000 км с тремя дозаправками в воздухе.
