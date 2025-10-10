Над Россией сбито 23 дрона ВСУ

Срочная новость
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В ночь на 10 октября над регионами России нейтрализовали 23 украинских беспилотника. Операция по перехвату и уничтожению беспилотных аппаратов прошла успешно, сообщили в Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!