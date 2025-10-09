Передел руководящих должностей в думе столицы Чувашии привел к скандалу. Из-за конфликта между несколькими влиятельными депутатами первое заседание 8-го созыва Горсобрания Чебоксар пришлось переносить. К урегулированию конфликта, по данным инсайдеров URA.RU из региона, подключился внутриполитический блок и губернатор-справедливоросс Олег Николаев.
Не поделили, по словам анонимного источника из Госсовета, посты заместителей председателя думы и руководителей нескольких постоянных комиссий. Ситуация может быть спровоцирована сменой спикера Горсобрания. Вероятнее всего, им станет бывший мэр Чебоксар Владимир Доброхотов, уволенный в разгар выборов. По одной из версий, он лоббирует своих ставленников на посты замов. В правительстве же видят других, более лояльных им кандидатур.
Споры также идут из-за желания одной из оппозиционных партий получить руководство над комиссией. Источник сообщил, что «Единая Россия» противится этому сценарию.
Официально в Горсобрании не называют причин переноса первого заседания. Мы опросили ряд депутатов. Несколько из них заявили, что им не сообщали причин. «Вероятно, есть вопросы по кадровым назначениям руководства городского собрания депутатов. Возможно, просто не хватило времени, чтобы согласовать. Накануне прошли выборы, инаугурация и другие политические процессы. Насколько я знаю, документально еще не все подготовлено», — сообщил URA.RU депутат Эдуард Петров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.