В ХМАО подскочили цены на вторичное жилье

В Нижневартовске выросла средняя стоимость квартир на вторичном рынке. Цена проданных объектов в середине осени выросла примерно на 4,5%, сообщают риелторы компании «Этажи».
«Средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 4 080 000 рублей, став больше на 179 000 рублей в сравнении с прошлым месяцем», — говорится в исследовании. Стоимость квадратного метра в Нижневартовске оказалась на уровне 76 тысяч рублей. А средняя площадь квартир, которые продавали в городе, выросла почти до 53 «квадратов».
Средняя стоимость квартир, которые были проданы на вторичном рынке Сургута, тем временем, осталась на уровне предыдущего месяца — почти 5,3 миллиона рублей. Квадратный метр здесь тоже стоит дороже — 118 тысяч рублей, однако сургутяне чаще покупают более компактное жилье. «Средняя площадь закрепилась на уровне 44,3 квадратных метров», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах ХМАО сложнее продать квартиру. Тогда спрос на «вторичку» больше всего упал в Когалыме и Нижневартовске.
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