Цены на огурцы в Челябинской области взлетели почти в полтора раза за месяц

В Челябинской области огурцы подорожали в 1,3 раза

02 декабря 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Огурцы в Челябинской области подорожали на 128,8%, помидоры — на 27,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стоимость огурцов в зависимости от сорта подорожала в 1,1 — 1,4 раза за ноябрь. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, цены выросли и на помидоры. Как уточнили URA.RU в минсельхозе региона, взлет стоимости носит сезонный характер. «Свежие огурцы и помидоры сейчас не входят в перечень социально значимых продуктов, а рост цен носит сезонный характер. Повышение цен не связано с дефицитом. В регионе за десять месяцев произведено 29,6 тысяч тонн тепличных овощей, что на 2,8% больше прошлогоднего», — сообщили в министерстве. Гладкие огурцы выросли в цене на 110,7% за месяц — с 89 до 187,6 рубля за килограмм. На 140,4% подорожали колючие плоды — с 137,1 до 329,7 рубля. В среднем, по итогам ноября, овощ стал дороже в 1,3 раза. Стоимость помидор увеличилась на 27,5%. Красные подорожали на 44,1% (с 163,2 до 235,2 рубля), розовые — на 29,6% (с 273,6 до 354,7 рубля), сливовидные — на 15,9% (с 287,3 до 333,2 рубля). «В первую очередь цены поднимаются на огурцы и томаты более дорогого сегмента. Осенью и зимой растут затраты производителей на обогрев и освещение помещений. Помимо сезона на рост стоимости влияет увеличение расходов на зарплату, доставку и тару», — сообщили URA.RU в минсельхозе региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стоимость огурцов в зависимости от сорта подорожала в 1,1 — 1,4 раза за ноябрь. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, цены выросли и на помидоры. Как уточнили URA.RU в минсельхозе региона, взлет стоимости носит сезонный характер. «Свежие огурцы и помидоры сейчас не входят в перечень социально значимых продуктов, а рост цен носит сезонный характер. Повышение цен не связано с дефицитом. В регионе за десять месяцев произведено 29,6 тысяч тонн тепличных овощей, что на 2,8% больше прошлогоднего», — сообщили в министерстве. Гладкие огурцы выросли в цене на 110,7% за месяц — с 89 до 187,6 рубля за килограмм. На 140,4% подорожали колючие плоды — с 137,1 до 329,7 рубля. В среднем, по итогам ноября, овощ стал дороже в 1,3 раза. Стоимость помидор увеличилась на 27,5%. Красные подорожали на 44,1% (с 163,2 до 235,2 рубля), розовые — на 29,6% (с 273,6 до 354,7 рубля), сливовидные — на 15,9% (с 287,3 до 333,2 рубля). «В первую очередь цены поднимаются на огурцы и томаты более дорогого сегмента. Осенью и зимой растут затраты производителей на обогрев и освещение помещений. Помимо сезона на рост стоимости влияет увеличение расходов на зарплату, доставку и тару», — сообщили URA.RU в минсельхозе региона.