Из-за утечки опасной жидкости в свердловской больнице пострадали шесть медиков

В Новоуральске (Свердловская область) после утечки вредного вещества в поликлинике госпитализировали шесть медицинских сотрудников. 1 декабря их выписали из круглосуточного стационара, сообщили в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ.
«По результатам проведенных обследований, шесть сотрудников были госпитализированы с подозрением на воздействие парами органических растворителей, один медицинский работник был направлен в инфекционное отделение с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении. Признаков острого ингаляционного отравления у сотрудников больницы не выявили.
1 декабря специалисты провели повторные лабораторно-инструментальные исследования, по результатам которых не выявили превышений гигиенических нормативов. Согласно заключению экспертов, последствия инцидента уже устранены. В пресс-службе медучреждения URA.RU уточнили, что по итогам проверки была выявлена поврежденная емкость с жидким средством от насекомых-вредителей объемом около 0,5 литра. Со 2 декабря поликлиника начала принимать пациентов.
Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Тогда считалось, что был разгерметизирован баллончик с инсектицидным аэрозолем (средство от насекомых). С этого момента медучреждение не принимало пациентов. Утром 29 ноября у здания столпились люди, но в поликлинику пускали только персонал. При утечке из здания всех эвакуировали.
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