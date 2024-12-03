Из-за утечки опасной жидкости в свердловской больнице пострадали шесть медиков

После утечки средства от жуков в больнице Новоуральска пострадали шесть медиков

03 декабря 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Из-за утечки жидкости от насекомых-вредителей пострадали шесть медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) после утечки вредного вещества в поликлинике госпитализировали шесть медицинских сотрудников. 1 декабря их выписали из круглосуточного стационара, сообщили в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. «По результатам проведенных обследований, шесть сотрудников были госпитализированы с подозрением на воздействие парами органических растворителей, один медицинский работник был направлен в инфекционное отделение с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении. Признаков острого ингаляционного отравления у сотрудников больницы не выявили. 1 декабря специалисты провели повторные лабораторно-инструментальные исследования, по результатам которых не выявили превышений гигиенических нормативов. Согласно заключению экспертов, последствия инцидента уже устранены. В пресс-службе медучреждения URA.RU уточнили, что по итогам проверки была выявлена поврежденная емкость с жидким средством от насекомых-вредителей объемом около 0,5 литра. Со 2 декабря поликлиника начала принимать пациентов. Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Тогда считалось, что был разгерметизирован баллончик с инсектицидным аэрозолем (средство от насекомых). С этого момента медучреждение не принимало пациентов. Утром 29 ноября у здания столпились люди, но в поликлинику пускали только персонал. При утечке из здания всех эвакуировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новоуральске (Свердловская область) после утечки вредного вещества в поликлинике госпитализировали шесть медицинских сотрудников. 1 декабря их выписали из круглосуточного стационара, сообщили в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. «По результатам проведенных обследований, шесть сотрудников были госпитализированы с подозрением на воздействие парами органических растворителей, один медицинский работник был направлен в инфекционное отделение с симптомами ОРВИ», — говорится в сообщении. Признаков острого ингаляционного отравления у сотрудников больницы не выявили. 1 декабря специалисты провели повторные лабораторно-инструментальные исследования, по результатам которых не выявили превышений гигиенических нормативов. Согласно заключению экспертов, последствия инцидента уже устранены. В пресс-службе медучреждения URA.RU уточнили, что по итогам проверки была выявлена поврежденная емкость с жидким средством от насекомых-вредителей объемом около 0,5 литра. Со 2 декабря поликлиника начала принимать пациентов. Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Тогда считалось, что был разгерметизирован баллончик с инсектицидным аэрозолем (средство от насекомых). С этого момента медучреждение не принимало пациентов. Утром 29 ноября у здания столпились люди, но в поликлинику пускали только персонал. При утечке из здания всех эвакуировали.