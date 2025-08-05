05 августа 2025

Блогер из Екатеринбурга, сломавшая позвоночник из-за тренда, игнорирует внимание мировых СМИ. Видео

Блогер из Екатеринбурга, получившая перелом позвоночника, не общается с прессой
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер говорит, что не будет общаться с журналистами по поводу своего видео (архивное фото)
Блогер говорит, что не будет общаться с журналистами по поводу своего видео (архивное фото) Фото:

Блогер из Екатеринбурга Мариана Баруткина, которая получила перелом позвоночника, снимая Nicki Minaj Challenge, отказывается общаться со СМИ, в том числе с мировыми. Об этом девушка пишет в своих соцсетях. 

«Я не даю комментариев по телевизору», — написала Мариана. Так она ответила на запрос от румынского издания, которое хотело пообщаться с ней.

Екатеринбурженка получила перелом позвоночника, когда пыталась повторить популярный сейчас в соцсетях тренд под музыку Nicki Minaj. Блогер встала на шпильку, которую установила на кастрюлю и банку с детской смесью, но не удержалась и упала. Теперь ей предстоит три месяца носить корсет. Ролик вызвал ажиотаж не только в России, но и в западных СМИ

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Блогер из Екатеринбурга Мариана Баруткина, которая получила перелом позвоночника, снимая Nicki Minaj Challenge, отказывается общаться со СМИ, в том числе с мировыми. Об этом девушка пишет в своих соцсетях.  «Я не даю комментариев по телевизору», — написала Мариана. Так она ответила на запрос от румынского издания, которое хотело пообщаться с ней. Екатеринбурженка получила перелом позвоночника, когда пыталась повторить популярный сейчас в соцсетях тренд под музыку Nicki Minaj. Блогер встала на шпильку, которую установила на кастрюлю и банку с детской смесью, но не удержалась и упала. Теперь ей предстоит три месяца носить корсет. Ролик вызвал ажиотаж не только в России, но и в западных СМИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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