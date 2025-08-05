Блогер из Екатеринбурга Мариана Баруткина, которая получила перелом позвоночника, снимая Nicki Minaj Challenge, отказывается общаться со СМИ, в том числе с мировыми. Об этом девушка пишет в своих соцсетях.
«Я не даю комментариев по телевизору», — написала Мариана. Так она ответила на запрос от румынского издания, которое хотело пообщаться с ней.
Екатеринбурженка получила перелом позвоночника, когда пыталась повторить популярный сейчас в соцсетях тренд под музыку Nicki Minaj. Блогер встала на шпильку, которую установила на кастрюлю и банку с детской смесью, но не удержалась и упала. Теперь ей предстоит три месяца носить корсет. Ролик вызвал ажиотаж не только в России, но и в западных СМИ.
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