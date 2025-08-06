Толпа подростков, ослепившая перцовкой и пнувшая пенсионера в Екатеринбурге, хорошо знакома полиции. Малолетки не раз попадали в поле зрения сотрудников ПДН Орджоникидзевского района, рассказал URA.RU источник.
«Эти дети с Эльмаша, им примерно по 11 лет. Многие из вполне благополучных полных семей. В своем районе они тоже не раз сумели отличиться», — сказал собеседник агентства.
Так, в июле в telegram-канале Zloy_ekb было опубликовано видео, как стая малолеток воруют булочки из киоска. Действуют ребята нагло, открыто. Зажимают продавщицу в дверях, ругаются матом, оскорбляют и унижают.
«Если сравнить кадры, снятые во время расправы над пенсионером, с кадрами воровства булок, нетрудно заметить, что лица и одежда на подростках одна и та же. Вероятность, что их найдут и привлекут к ответу, высока», — предполагает собеседник.
Группа детей напала на 71-летнего пенсионера 31 июля. Им не понравилось, что мужчина сделал им замечание в трамвае: подростки сидели с ногами на сиденьях и грубо разговаривали с другой пассажиркой. Взбесившись, малолетки стали преследовать старика, пнули в спину и ослепили из перцового баллончика. «Понимая, что они сейчас меня могут забить, я выбежал на проезжую часть. Эта группа готова убивать, у них все роли распределены», — рассказывал агентству Владимир Чичмарев.
Он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.
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