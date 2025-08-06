Опознаны малолетки, ослепившие старика в Екатеринбурге. Фото

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Подростки были замечены в хулиганстве и ранее (архивное фото)
Подростки были замечены в хулиганстве и ранее (архивное фото) Фото:

Толпа подростков, ослепившая перцовкой и пнувшая пенсионера в Екатеринбурге, хорошо знакома полиции. Малолетки не раз попадали в поле зрения сотрудников ПДН Орджоникидзевского района, рассказал URA.RU источник. 

«Эти дети с Эльмаша, им примерно по 11 лет. Многие из вполне благополучных полных семей. В своем районе они тоже не раз сумели отличиться», — сказал собеседник агентства. 

Так, в июле в telegram-канале Zloy_ekb было опубликовано видео, как стая малолеток воруют булочки из киоска. Действуют ребята нагло, открыто. Зажимают продавщицу в дверях, ругаются матом, оскорбляют и унижают. 

«Если сравнить кадры, снятые во время расправы над пенсионером, с кадрами воровства булок, нетрудно заметить, что лица и одежда на подростках одна и та же. Вероятность, что их найдут и привлекут к ответу, высока», — предполагает собеседник. 

Группа детей напала на 71-летнего пенсионера 31 июля. Им не понравилось, что мужчина сделал им замечание в трамвае: подростки сидели с ногами на сиденьях и грубо разговаривали с другой пассажиркой. Взбесившись, малолетки стали преследовать старика, пнули в спину и ослепили из перцового баллончика. «Понимая, что они сейчас меня могут забить, я выбежал на проезжую часть. Эта группа готова убивать, у них все роли распределены», — рассказывал агентству Владимир Чичмарев.

Он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.  

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Толпа подростков, ослепившая перцовкой и пнувшая пенсионера в Екатеринбурге, хорошо знакома полиции. Малолетки не раз попадали в поле зрения сотрудников ПДН Орджоникидзевского района, рассказал URA.RU источник.  «Эти дети с Эльмаша, им примерно по 11 лет. Многие из вполне благополучных полных семей. В своем районе они тоже не раз сумели отличиться», — сказал собеседник агентства.  Так, в июле в telegram-канале Zloy_ekb было опубликовано видео, как стая малолеток воруют булочки из киоска. Действуют ребята нагло, открыто. Зажимают продавщицу в дверях, ругаются матом, оскорбляют и унижают.  «Если сравнить кадры, снятые во время расправы над пенсионером, с кадрами воровства булок, нетрудно заметить, что лица и одежда на подростках одна и та же. Вероятность, что их найдут и привлекут к ответу, высока», — предполагает собеседник.  Группа детей напала на 71-летнего пенсионера 31 июля. Им не понравилось, что мужчина сделал им замечание в трамвае: подростки сидели с ногами на сиденьях и грубо разговаривали с другой пассажиркой. Взбесившись, малолетки стали преследовать старика, пнули в спину и ослепили из перцового баллончика. «Понимая, что они сейчас меня могут забить, я выбежал на проезжую часть. Эта группа готова убивать, у них все роли распределены», — рассказывал агентству Владимир Чичмарев. Он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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