В Свердловской области родилась девочка с необычным гигантским пятном. Фото

06 августа 2025 в 08:54 Размер текста - 17 +

У Сони огромный невус спины (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney 11-месячная Соня Федосова из Дегтярска столкнулась с тяжелым диагнозом — врожденный гигантский меланоцитарный невус спины. Несмотря на то, что сам невус доброкачественный, он несет в себе крайне высокий риск перерождения в меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи. Единственным эффективным способом предотвратить фатальные последствия и обеспечить Соне здоровое будущее является дорогостоящая операция стоимостью 2 618 200 рублей. Как помочь малышке — в материале URA.RU. Анна с мужем познакомились еще в школе. Вместе ее закончили, потом поступили в институт, а после выпуска поженились. В 2019 году они стали счастливыми родителями первенца, но уже тогда точно знали, что хотят еще одного ребенка. И вот она — долгожданная вторая беременность. Скрининги прошли на отлично. Малышка родилась с гигантским невусом Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» «Заранее решили, что если будет девочка, назовем Софией. Роды прошли штатно. Все ее показатели — вес, рост, жизненные функции — были в норме», — говорит женщина. Здоровая и крепкая малышка, но одна деталь все же вызвала вопросы у акушеров. «В родильном зале врач спросила: есть ли у кого-то в семье родимые пятна. Я ответила отрицательно, после чего мне показали спинку Сонечки. На ней было огромных размеров черное пятно», — поделилась вспоминаниями мама малышки Анна. Тогда женщина очень перепугалась. «Пыталась узнать у врачей, что это такое, но все как будто и сами были в шоке, толком не могли ничего ответить», — отметила она. Врачи тогда сказали, что педиатр осмотрит ребенка и все объяснит. У ребенка был выявлен врожденный гигантский меланоцитарный невус. Малышке требуется дорогостоящая операция Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» Это новообразование классифицируется как доброкачественное и само по себе не представляет прямой угрозы для жизни ребенка. Тем не менее существует значительный риск того, что со временем невус может переродиться в меланому, которая относится к числу самых агрессивных и трудно поддающихся лечению видов рака. «Уже на седьмой день жизни мы отправились к онкологу. Он подтвердил диагноз и рассказал нам обо всех рисках и ограничениях. Сонечке необходимо пожизненно избегать солнца, постоянно пользоваться солнцезащитными кремами», — посетовала Анна. «Невус ни в коем случае нельзя травмировать. Нужно все время следить за его размерами, окраской и текстурой». Значительный размер невуса и его локализация на спине увеличивают риск развития у Сони еще одного серьезного осложнения — нейрокожного меланоза. Данное заболевание характеризуется проникновением пигментных клеток в более глубокие слои тканей с последующим их разрастанием в центральной нервной системе, что может привести к тяжелым неврологическим расстройствам. У Федосовых нет возможности самостоятельно собрать необходимую сумму на операцию Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» Как сообщила мать девочки, подавляющее большинство специалистов, к которым обращалась семья, ранее не сталкивались с невусами такого значительного размера. В связи с возрастом пациентки врачи ограничились рекомендациями по профилактическому уходу и регулярному динамическому наблюдению по месту жительства. «Каждую секунду мы с мужем находимся в напряжении. Когда купаем Сонечку или укладываем спать — все мысли о том, лишь бы не повредить невус. Если я нечаянно проведу по спинке ногтем, у меня начинается паника: а вдруг поцарапала? Рекомендация одна — удалять невус иссечением», — поделилась переживаниями Анна. Сонечке требуется операция по удалению гигантского невуса, которую проведет Ольга Филиппова. Будучи руководителем отделения реконструктивной хирургии, она специализируется на таких вмешательствах, используя уникальный метод с тканевыми экспандерами для максимального удаления опухоли за один раз. Врач подтвердила необходимость операции. Стоимость двух этапов лечения составляет 2 618 200 рублей. Благодаря успешной операции у Сонечки появится реальный шанс навсегда забыть о страшном диагнозе — рак Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» «Мы стремимся как можно скорее избавиться от невуса, чтобы не дать ему ни единой возможности переродиться в меланому. Хочется пережить все это сейчас, пока дочка маленькая, и забыть, как страшный сон. Конечно, даже после удаления мы будем пожизненно наблюдаться у врачей и проверять те небольшие пятнышки на голове и ножке, которые имеются на теле у Сонечки. Но самая большая опасность будет позади», — отметила мама малышки. Сумма, необходимая для проведения жизненно важной операции, оказалась совершенно непосильной для семьи Федосовых. Родители просто не в состоянии собрать такую астрономическую сумму самостоятельно. «Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с огромной просьбой откликнуться и оказать нам поддержку. Заранее выражаем огромную и искреннюю благодарность каждому, кто не пройдет мимо нашей беды и протянет руку помощи!», — обратилась к общественности женщина. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу девочки. Помочь Соне можно несколькими способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Алеша». Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

11-месячная Соня Федосова из Дегтярска столкнулась с тяжелым диагнозом — врожденный гигантский меланоцитарный невус спины. Несмотря на то, что сам невус доброкачественный, он несет в себе крайне высокий риск перерождения в меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи. Единственным эффективным способом предотвратить фатальные последствия и обеспечить Соне здоровое будущее является дорогостоящая операция стоимостью 2 618 200 рублей. Как помочь малышке — в материале URA.RU. Анна с мужем познакомились еще в школе. Вместе ее закончили, потом поступили в институт, а после выпуска поженились. В 2019 году они стали счастливыми родителями первенца, но уже тогда точно знали, что хотят еще одного ребенка. И вот она — долгожданная вторая беременность. Скрининги прошли на отлично. «Заранее решили, что если будет девочка, назовем Софией. Роды прошли штатно. Все ее показатели — вес, рост, жизненные функции — были в норме», — говорит женщина. Здоровая и крепкая малышка, но одна деталь все же вызвала вопросы у акушеров. «В родильном зале врач спросила: есть ли у кого-то в семье родимые пятна. Я ответила отрицательно, после чего мне показали спинку Сонечки. На ней было огромных размеров черное пятно», — поделилась вспоминаниями мама малышки Анна. Тогда женщина очень перепугалась. «Пыталась узнать у врачей, что это такое, но все как будто и сами были в шоке, толком не могли ничего ответить», — отметила она. Врачи тогда сказали, что педиатр осмотрит ребенка и все объяснит. У ребенка был выявлен врожденный гигантский меланоцитарный невус. Это новообразование классифицируется как доброкачественное и само по себе не представляет прямой угрозы для жизни ребенка. Тем не менее существует значительный риск того, что со временем невус может переродиться в меланому, которая относится к числу самых агрессивных и трудно поддающихся лечению видов рака. «Уже на седьмой день жизни мы отправились к онкологу. Он подтвердил диагноз и рассказал нам обо всех рисках и ограничениях. Сонечке необходимо пожизненно избегать солнца, постоянно пользоваться солнцезащитными кремами», — посетовала Анна. «Невус ни в коем случае нельзя травмировать. Нужно все время следить за его размерами, окраской и текстурой». Значительный размер невуса и его локализация на спине увеличивают риск развития у Сони еще одного серьезного осложнения — нейрокожного меланоза. Данное заболевание характеризуется проникновением пигментных клеток в более глубокие слои тканей с последующим их разрастанием в центральной нервной системе, что может привести к тяжелым неврологическим расстройствам. Как сообщила мать девочки, подавляющее большинство специалистов, к которым обращалась семья, ранее не сталкивались с невусами такого значительного размера. В связи с возрастом пациентки врачи ограничились рекомендациями по профилактическому уходу и регулярному динамическому наблюдению по месту жительства. «Каждую секунду мы с мужем находимся в напряжении. Когда купаем Сонечку или укладываем спать — все мысли о том, лишь бы не повредить невус. Если я нечаянно проведу по спинке ногтем, у меня начинается паника: а вдруг поцарапала? Рекомендация одна — удалять невус иссечением», — поделилась переживаниями Анна. Сонечке требуется операция по удалению гигантского невуса, которую проведет Ольга Филиппова. Будучи руководителем отделения реконструктивной хирургии, она специализируется на таких вмешательствах, используя уникальный метод с тканевыми экспандерами для максимального удаления опухоли за один раз. Врач подтвердила необходимость операции. Стоимость двух этапов лечения составляет 2 618 200 рублей. «Мы стремимся как можно скорее избавиться от невуса, чтобы не дать ему ни единой возможности переродиться в меланому. Хочется пережить все это сейчас, пока дочка маленькая, и забыть, как страшный сон. Конечно, даже после удаления мы будем пожизненно наблюдаться у врачей и проверять те небольшие пятнышки на голове и ножке, которые имеются на теле у Сонечки. Но самая большая опасность будет позади», — отметила мама малышки. Сумма, необходимая для проведения жизненно важной операции, оказалась совершенно непосильной для семьи Федосовых. Родители просто не в состоянии собрать такую астрономическую сумму самостоятельно. «Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с огромной просьбой откликнуться и оказать нам поддержку. Заранее выражаем огромную и искреннюю благодарность каждому, кто не пройдет мимо нашей беды и протянет руку помощи!», — обратилась к общественности женщина. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу девочки. Помочь Соне можно несколькими способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Алеша». Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.