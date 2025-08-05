05 августа 2025

Осужденного наркодилера из Екатеринбурга требуют признать погибшим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, силовики, армия, военные, оружие, боекомплект, вооруженные силы, магазин автомата
Константин Буйновский пропал без вести в зоне боевых действий Фото:

В Ростовской области воинская часть обратилась в суд, чтобы признать погибшим екатеринбуржца Константина Буйновского, осужденного по «наркотической» статье, который пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая супруга.

«Судебный процесс, говорят, должен занять около двух месяцев. Это будет в Аксайском районе Ростовской области», — сказала собеседница агентства.

В июне прошлого года Буйновский получил четыре года лишения свободы по делу о хранении наркотиков. После этого он подписал контракт с МО РФ и ушел на фронт. В мае стало известно, что Буйновский пропал без вести после атаки вражеских БПЛА.

До приговора Константин судился с бывшей женой, которая хотела ограничить ему общение с сыном. Она обвиняла его в попытке похитить ребенка. Весной 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области воинская часть обратилась в суд, чтобы признать погибшим екатеринбуржца Константина Буйновского, осужденного по «наркотической» статье, который пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая супруга. «Судебный процесс, говорят, должен занять около двух месяцев. Это будет в Аксайском районе Ростовской области», — сказала собеседница агентства. В июне прошлого года Буйновский получил четыре года лишения свободы по делу о хранении наркотиков. После этого он подписал контракт с МО РФ и ушел на фронт. В мае стало известно, что Буйновский пропал без вести после атаки вражеских БПЛА. До приговора Константин судился с бывшей женой, которая хотела ограничить ему общение с сыном. Она обвиняла его в попытке похитить ребенка. Весной 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...