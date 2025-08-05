Осужденного наркодилера из Екатеринбурга требуют признать погибшим

06 августа 2025 в 11:14 Размер текста - 17 +

Константин Буйновский пропал без вести в зоне боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростовской области воинская часть обратилась в суд, чтобы признать погибшим екатеринбуржца Константина Буйновского, осужденного по «наркотической» статье, который пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая супруга. «Судебный процесс, говорят, должен занять около двух месяцев. Это будет в Аксайском районе Ростовской области», — сказала собеседница агентства. В июне прошлого года Буйновский получил четыре года лишения свободы по делу о хранении наркотиков. После этого он подписал контракт с МО РФ и ушел на фронт. В мае стало известно, что Буйновский пропал без вести после атаки вражеских БПЛА. До приговора Константин судился с бывшей женой, которая хотела ограничить ему общение с сыном. Она обвиняла его в попытке похитить ребенка. Весной 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области воинская часть обратилась в суд, чтобы признать погибшим екатеринбуржца Константина Буйновского, осужденного по «наркотической» статье, который пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая супруга. «Судебный процесс, говорят, должен занять около двух месяцев. Это будет в Аксайском районе Ростовской области», — сказала собеседница агентства. В июне прошлого года Буйновский получил четыре года лишения свободы по делу о хранении наркотиков. После этого он подписал контракт с МО РФ и ушел на фронт. В мае стало известно, что Буйновский пропал без вести после атаки вражеских БПЛА. До приговора Константин судился с бывшей женой, которая хотела ограничить ему общение с сыном. Она обвиняла его в попытке похитить ребенка. Весной 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру.