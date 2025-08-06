Коляда запустил новый семейный проект в крупнейшем ТРЦ Екатеринбурга

Николай Коляда ставит спектакли для детей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал новый проект — детские спектакли по воскресеньям на площадке «Естори» в ТРЦ «Гринвич». Идейным вдохновителем выступил известный драматург Николай Коляда. Первый показ прошел с большим успехом: на спектакль пришло много семей с детьми, что подтвердило актуальность и востребованность формата. О том, как артисты работают с детьми и как реагируют взрослые — в материале URA.RU.

Проведение театрального представления в кафе торгового центра стало для труппы интересным вызовом. «Организаторы позаботились о комфорте зрителей: на время спектакля была выключена громкая музыка, расставлены столы и стулья, а сцену оградили для безопасности детей», — говорит Николай Коляда. Артисты привезли декорации и создали атмосферу настоящего театра даже в условиях большого, шумного пространства.

Особое внимание в постановках уделяется вовлечению зрителей. Коляда лично общается с детьми перед началом, поет с ними песни, призывает родителей подключаться к действию. «Такой подход помогает не только вовлечь малышей, но и расположить взрослых, превращая обычное посещение кафе в семейный праздник», — считает драматург.

В репертуаре проекта — как известные русские народные сказки, так и авторские пьесы Николая Коляды. После успешной «Жихарки» зрителей ждут «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Маша и Медведь», «Гуси», «Мартышка» и премьера «Собака бывает кусачей». Постановки отличаются юмором, живостью и адаптацией классических сюжетов для современного детского зрителя.

По словам театрала, ключевое отличие его детских спектаклей — искренность. «Артисты не играют роли формально, а стараются стать друзьями для маленьких зрителей, вовлекая их в действие и создавая атмосферу доверия. Такой подход обеспечивает живой отклик и у детей, и у взрослых», — отметил он.

В постановках Коляды акцент делается на актерском мастерстве, а не на сложных декорациях или технических эффектах. Режиссер убежден: главное в театре — глаза и душа артиста. «Даже с минимальным реквизитом можно создать настоящее волшебство, если игра идет от сердца», — сказал прозаик.

Работать с детьми, по признанию Коляды, сложнее, чем со взрослыми. «Маленькие зрители сразу чувствуют неискренность и не станут смотреть спектакль из вежливости. Но если удается их увлечь, они полностью погружаются в сказку, а после не хотят уходить из театра», — подчеркнул драматург.

Проект также направлен на формирование привычки семейного посещения театра. «Многие дети, впервые попав на спектакль, возвращаются уже взрослыми — и приводят своих детей. Так формируется многолетняя связь между театром и публикой», — резюмировал Коляда.