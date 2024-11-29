В больнице закрытого Новоуральска произошла опасная утечка, пациенты столпились

В новоуральской поликлинике произошла утечка бензола
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница
Сейчас в поликлинику пускают только медперсонал Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) пациентов не пускают в поликлинику на улице Комсомольской из-за утечки вредного вещества, сообщили URA.RU в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. По данным местных пабликов, речь идет о бензоле — высокотоксичном канцерогенном веществе, которое провоцирует онкологические заболевания.

«28 ноября 2024 года в 15:45 в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ при проведении ремонтных работ был обнаружен разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности», — сообщили специалисты. В пресс-службе медучруждения агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию об утечке бензола, так как руководство потребовало не разглашать.

У здания столпились люди, в поликлинику пускают только персонал — сейчас пациентов не принимают. При утечке из здания всех эвакуировали, а специалисты измерили концентрацию вредных веществ. Отмечается, что распространение газов было локальным, но измерять концентрацию будут повторно. Во время происшествия никто не пострадал.

Жители Новоуральска ждут открытия поликлиники у входа
Жители Новоуральска ждут открытия поликлиники у входа
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В Новоуральске (Свердловская область) пациентов не пускают в поликлинику на улице Комсомольской из-за утечки вредного вещества, сообщили URA.RU в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. По данным местных пабликов, речь идет о бензоле — высокотоксичном канцерогенном веществе, которое провоцирует онкологические заболевания. «28 ноября 2024 года в 15:45 в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ при проведении ремонтных работ был обнаружен разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности», — сообщили специалисты. В пресс-службе медучруждения агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию об утечке бензола, так как руководство потребовало не разглашать. У здания столпились люди, в поликлинику пускают только персонал — сейчас пациентов не принимают. При утечке из здания всех эвакуировали, а специалисты измерили концентрацию вредных веществ. Отмечается, что распространение газов было локальным, но измерять концентрацию будут повторно. Во время происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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