В больнице закрытого Новоуральска произошла опасная утечка, пациенты столпились

В новоуральской поликлинике произошла утечка бензола

29 ноября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Сейчас в поликлинику пускают только медперсонал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) пациентов не пускают в поликлинику на улице Комсомольской из-за утечки вредного вещества, сообщили URA.RU в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. По данным местных пабликов, речь идет о бензоле — высокотоксичном канцерогенном веществе, которое провоцирует онкологические заболевания. «28 ноября 2024 года в 15:45 в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ при проведении ремонтных работ был обнаружен разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности», — сообщили специалисты. В пресс-службе медучруждения агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию об утечке бензола, так как руководство потребовало не разглашать. У здания столпились люди, в поликлинику пускают только персонал — сейчас пациентов не принимают. При утечке из здания всех эвакуировали, а специалисты измерили концентрацию вредных веществ. Отмечается, что распространение газов было локальным, но измерять концентрацию будут повторно. Во время происшествия никто не пострадал. Жители Новоуральска ждут открытия поликлиники у входа Фото: telegram-канал газеты «Нейва» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новоуральске (Свердловская область) пациентов не пускают в поликлинику на улице Комсомольской из-за утечки вредного вещества, сообщили URA.RU в пресс-службе ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ. По данным местных пабликов, речь идет о бензоле — высокотоксичном канцерогенном веществе, которое провоцирует онкологические заболевания. «28 ноября 2024 года в 15:45 в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА РФ при проведении ремонтных работ был обнаружен разгерметизированный баллончик с инсектицидным аэрозолем неустановленного срока давности», — сообщили специалисты. В пресс-службе медучруждения агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию об утечке бензола, так как руководство потребовало не разглашать. У здания столпились люди, в поликлинику пускают только персонал — сейчас пациентов не принимают. При утечке из здания всех эвакуировали, а специалисты измерили концентрацию вредных веществ. Отмечается, что распространение газов было локальным, но измерять концентрацию будут повторно. Во время происшествия никто не пострадал.