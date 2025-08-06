В «Жизньмарте» опровергли, что нелегально устраивали на работу детей

Представители «Жизньмарта» опровергли информацию о нелегальном трудоустройстве подростков 14-16 лет в Екатеринбурге, которые якобы централизованно уволились из точки на улице Декабристов из-за переработок и конфликта с начальством. В пресс-службе компании URA.RU пояснили, что нарушений в магазине не выявлено.
«Информация об увольнении девяти сотрудников в филиале на Декабристов, 51 не подтверждается. По результатам внутренней проверки все кадровые документы оформлены в полном соответствии с требованиями трудового законодательства», — сказали там.
Там же отметили, что сотрудники работали по утвержденным графикам. «Что подтверждено руководством магазина», — подчеркнули представители компании.
Ранее в СМИ появилась информация об увольнении девяти сотрудников «Жизньмарта» в возрасте до 16 лет, которые якобы работали с 10:00 до 21:00, а порой их вызывали на ночные смены. При этом траты за проезд работникам не возмещали.
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