05 августа 2025

Свердловскую область накрыл опасный воздух

Уралгидрометцентр предупредил о загрязнении воздуха в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Воздух будет загрязнен в течение нескольких дней
Воздух будет загрязнен в течение нескольких дней Фото:

В Свердловской области с вечера 5 августа до 20:00 8 августа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.

«С 20 часов 05 августа на территории Свердловской области ожидаются НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 08 августа», — пояснили специалисты.

Ранее синоптики сообщали, что 6 августа воздух на Среднем Урале прогреется до 28 градусов. Ночью температура опустится до +12, а в горных районах и низинах — до +7.

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В Свердловской области с вечера 5 августа до 20:00 8 августа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра. «С 20 часов 05 августа на территории Свердловской области ожидаются НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 08 августа», — пояснили специалисты. Ранее синоптики сообщали, что 6 августа воздух на Среднем Урале прогреется до 28 градусов. Ночью температура опустится до +12, а в горных районах и низинах — до +7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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