Свердловскую область накрыл опасный воздух

В Свердловской области с вечера 5 августа до 20:00 8 августа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.
«С 20 часов 05 августа на территории Свердловской области ожидаются НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 08 августа», — пояснили специалисты.
Ранее синоптики сообщали, что 6 августа воздух на Среднем Урале прогреется до 28 градусов. Ночью температура опустится до +12, а в горных районах и низинах — до +7.
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