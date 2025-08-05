От оставшейся без воды сысертской пенсионерки ждут заявление, чтобы решить проблему

Власти готовы восстановить водоснабжение 84-летней пенсионерке в Сысерти

06 августа 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Чтобы подключить колонку, женщине необходимо подать заявление Фото: Игорь Меркулов © URA.RU 84-летняя свердловчанка Мария Жаринова, которая уже длительное время проживает без водоснабжения, не обращалась с официальными заявлениями в органы власти. Между тем представители администрации отмечают, что готовы оперативно откликнуться на ее просьбу, но если от нее будет запрос. Техническая возможность для этого имеется, рассказали URA.RU в МУП «ЖКХ Сысертское». Пятого августа на сайте URA.RU была опубликована история семьи Жариновых: 84-летняя Мария Степановна вынуждена собирать дождевую воду для бытовых нужд, включая мытье посуды, а за питьевой водой обращается к соседям. Причиной стала отключенная местной администрацией единственная водоразборная колонка. Пенсионерка дважды обращалась на прямую линию к президенту. Изначально ей обещали восстановить колонку, но, по ее словам, позже сообщили о нецелесообразности ее содержания ради одного человека. К ситуации подключилась прокуратура. Как сообщили агентству в администрации Сысертского округа, поселок Октябрьский обеспечен центральными сетями водоснабжения. «На улице Салавата Юлаева, где находится участок пенсионерки, есть техническая возможность подключения к водопроводу. В настоящее время на этой улице к водоснабжению подключены 23 абонента, и мощности системы позволяют присоединять новых потребителей», — отметили в пресс-службе МУП «ЖКХ Сысертское». Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), участок по адресу: ул. Салавата Юлаева, д. 20, принадлежит частному лицу. Однако жилой дом на этом участке в реестре недвижимости не зарегистрирован. В МУП ЖКХ «Сысертское» не поступало официальных заявок по этому адресу на подключение к водопроводу или установку уличной колонки. В организации пояснили, что уличные колонки в Сысертском округе работают только при наличии действующих договоров на водопользование. По адресу пенсионерки такой договор отсутствует, поэтому колонка была демонтирована. «В 2025 году на сельском сходе Мария Степановна подняла вопрос водоснабжения, пояснив, что семья пользуется участком в летний период. Ей было рекомендовано обратиться в МУП ЖКХ „Сысертское“ для оформления договора на водопользование (включая возможное сезонное подключение колонки), рассмотрения варианта подключения к центральному водопроводу или обустройства скважины», — заявили там. Муниципальная жилищно-коммунальная служба округа подчеркивает, что для восстановления водоснабжения необходимо подать официальное заявление и заключить договор. После этого возможно восстановление колонки или подключение участка к центральной системе. На сегодняшний день официальных обращений от жителей по данному адресу не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

84-летняя свердловчанка Мария Жаринова, которая уже длительное время проживает без водоснабжения, не обращалась с официальными заявлениями в органы власти. Между тем представители администрации отмечают, что готовы оперативно откликнуться на ее просьбу, но если от нее будет запрос. Техническая возможность для этого имеется, рассказали URA.RU в МУП «ЖКХ Сысертское». Пятого августа на сайте URA.RU была опубликована история семьи Жариновых: 84-летняя Мария Степановна вынуждена собирать дождевую воду для бытовых нужд, включая мытье посуды, а за питьевой водой обращается к соседям. Причиной стала отключенная местной администрацией единственная водоразборная колонка. Пенсионерка дважды обращалась на прямую линию к президенту. Изначально ей обещали восстановить колонку, но, по ее словам, позже сообщили о нецелесообразности ее содержания ради одного человека. К ситуации подключилась прокуратура. Как сообщили агентству в администрации Сысертского округа, поселок Октябрьский обеспечен центральными сетями водоснабжения. «На улице Салавата Юлаева, где находится участок пенсионерки, есть техническая возможность подключения к водопроводу. В настоящее время на этой улице к водоснабжению подключены 23 абонента, и мощности системы позволяют присоединять новых потребителей», — отметили в пресс-службе МУП «ЖКХ Сысертское». Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), участок по адресу: ул. Салавата Юлаева, д. 20, принадлежит частному лицу. Однако жилой дом на этом участке в реестре недвижимости не зарегистрирован. В МУП ЖКХ «Сысертское» не поступало официальных заявок по этому адресу на подключение к водопроводу или установку уличной колонки. В организации пояснили, что уличные колонки в Сысертском округе работают только при наличии действующих договоров на водопользование. По адресу пенсионерки такой договор отсутствует, поэтому колонка была демонтирована. «В 2025 году на сельском сходе Мария Степановна подняла вопрос водоснабжения, пояснив, что семья пользуется участком в летний период. Ей было рекомендовано обратиться в МУП ЖКХ „Сысертское“ для оформления договора на водопользование (включая возможное сезонное подключение колонки), рассмотрения варианта подключения к центральному водопроводу или обустройства скважины», — заявили там. Муниципальная жилищно-коммунальная служба округа подчеркивает, что для восстановления водоснабжения необходимо подать официальное заявление и заключить договор. После этого возможно восстановление колонки или подключение участка к центральной системе. На сегодняшний день официальных обращений от жителей по данному адресу не поступало.