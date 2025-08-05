Троих свердловских бойцов, оставшихся инвалидами после СВО, лишили выплат

Трое военнослужащих из Байколовского и Слободо-Туринского районов (Свердловская область), которые получили серьезные ранения в зоне спецоперации на Украине, остались без выплат за инвалидность. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.
"В июле ко мне обратился ветеран СВО Алексей С. из Байкаловского района с просьбой оказать содействие в получении так называемой доплаты за инвалидность", — пояснил Иванов. Солдат получил ранение до 14 ноября 2024 года, когда изменился порядок выплат. Тогда ему перечислили положенные три миллиона рублей. Однако весной 2025-го ему оформили инвалидность, что уже по новой схеме давало право на дополнительный миллион рублей, который он не получил.
По словам Иванова, с аналогичными проблемами столкнулись еще двое военнослужащих из Байкаловского и Слободо-Туринского районов. В их интересах депутат направил запрос в Минобороны.
Спустя время Алексей и еще один ветеран СВО сообщили, что доплату получили. Перечисление средств оставшемуся бойцу депутат пообещал проконтролировать.
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