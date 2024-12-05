Политики и бизнесмены облюбовали поселки под Екатеринбургом — и даже сносят там дома

Свердловский истеблишмент раскупает коттеджи в живописных местах

06 декабря 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Вкусы на жилье у местных топ-чиновников, как правило, сходятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители свердловского политического и бизнес-истеблишмента годами массово селятся в поселках под Екатеринбургом — с красивой природой и развлечениями. Где не осталось свободной земли, сносят старые постройки, рассказали URA.RU статусные читатели. Ниже — самые популярные места и известные фамилии. Сысерть Одна из популярнейших локаций. Спрос на эти земли начал появляться в 2000-х, когда был образован природный парк «Бажовские места». Понимая особый статус новой территории — что границы меняться не будут и многоэтажная застройка по-соседству запрещена, — состоятельные свердловчане принялись скупать участки. И не прогадали. С годами интерес к Сысерти только рос, а в последние годы, когда здесь в большом количестве стали появляться новые инфраструктурные проекты, вспыхнул с новой силой. Многих чиновников привлекает не сам гольф-клуб, а ландшафт вокруг и инфраструктура Фото: Размик Закарян © URA.RU Не так давно здесь построили гольф-курорт и конный клуб, в планах — открытие терм от заехавшего сюда же бизнесмена Евгения Кононова (Baden Family). Поэтому желающих переехать в цветущую Сысерть становится все больше, а свободных участков меньше, констатирует один из местных жителей. «Особенно популярны районы, примыкающие к парку — это Верхняя Сысерть, деревня Космакова. Две топ-локации, не примыкающие к Сысерти, но рядом — Кашино, Кадниково и Черданцево», — рассказывает собеседник. Активнее всего «випы» селятся в Кашино, где находится гольф-клуб. Причем даже не ради развлечения, а из-за красивого ровного ландшафта с небольшими холмиками и дорожками — здесь единственное на Урале большое олимпийское поле. Хотя важна прихотливым новоселам и инфраструктура. Так, популярностью пользуется местный клубный ресторан, летом работает бассейн. Открыт здесь и филиал губернаторского лицея. Среди местных жителей — миллиардер Андрей Комаров («Киберсталь»), недавно по соседству поселился известный екатеринбургский меценат с семьей. Причем, так как новые земли в стройку не вовлекаются, охотникам за сысертской землей приходится выкупать готовые дома и обживать их через реновацию. Так, например, сделал экс-глава Свердловской железной дороги Иван Колесников перед отъездом в Москву на повышение. Здесь же стоят коттеджи гендиректора Среднеуральского медеплавильного завода Багира Абдулазизова и вице-спикера думы Екатеринбурга Ильи Бондарева, представляющего интересы УГМК. Проживает тут и семья Скуратовых («Уральские авиалинии»), причем старший — Сергей — гольф очень любит. Разведением оленей в Сысерти увлекается Сергей Мазуркевич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Соседнее Кадниково завлекает «випов» конным клубом. Здесь, например, живут руководитель свердловского управления Федерального казначейства Алексей Пантелеев, министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Сергей Пересторонин (промышленность), несколько крупных бизнесменов. Один из них — владелец «Золотого яблока» Иван Кузовлев — обладатель шикарного поместья, расположенного посреди красивого ландшафтного парка у реки. Обсуждают и резиденцию миллиардера Сергея Мазуркевича («Уральский горнопромышленный холдинг»). К его участку примыкают земли сельхозназначения, местность красивая и живописная, к тому же бизнесмен разводит оленей. «Все, кто проезжает мимо, любуются территорией, это одна из визитных карточек Сысерти», — поделился сосед бизнесмена. В Верхней Сысерти стоит дом директора «Уралвагонзавода» по HR Александра Буркова, бывшего омского губернатора. В поселке «Финский залив» в окружении векового соснового леса до сих пор есть коттедж у бывшего председателя свердловского правительства Дениса Паслера, главы Оренбургской области. Там же живут первый зампред свердловского заксобрания, депутат Дмитрий Жуков и, говорят, бард Александр Новиков. «Последний монарх российской империи» — как сам называет себя Антон Баков — тоже имеет коттедж в Сысерти. Он стоит под вывеской «Бахус Вилла», а внутри находится небольшой прудик с живыми рыбками. Большой и Малый исток Поселок Исток сейчас тоже активно развивается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К Сысертскому округу относится и Большой исток, но местные его для комфортной жизни не рассматривают. Поселок всегда был рабочим, а территория скорее промышленная. Но бывшему начальнику областного управления ФНС Сергею Логинову нравится. Чуть подальше по Тюменскому направлению — Малый Исток, там располагаются правительственная резиденция и служебные коттеджи для приезжих чиновников. В свое время дом здесь построил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. А сейчас живут, например, глава МУГИСО Алексей Кузнецов, замгубернатора-руководитель аппарата губернатора Иван Детченя (оба приехали из Тюмени). Поселился тут и министр инвестиций Вадим Третьяков. Сам он родом из Казахстана, а до переезда в Свердловскую область жил в Москве. Карасьеозерский В топе локаций для элиты и коттеджный поселок «Карасьеозерский» — с южной стороны Новомосковского тракта. Именно здесь купил себе в ипотеку трехэтажный дом (один этаж подземный) мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Для этого ему (по официальной версии) пришлось продать дом и гараж в Тюмени, а его супруге — квартиру. В соседях у Орлова легендарный экс-мэр, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, бывший «серый кардинал» горадминистрации Владимир Тунгусов, депутат Госдумы Лев Ковпак, бизнесмены Дмитрий Головин, Михаил Абсалямов и многие другие. Дубрава Обилие топ-чиновников и в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Дубрава» (Верхнее Дуброво), отстраиваемом бывшим вице-премьером региона Олегом Гусевым. Тот, обсуждают местные, серьезно вкладывается в территорию, затеял огромную инвестпрограмму. Из последних строек: новый детский сад, в ближайшие годы появятся и термы. «Здесь живет много членов правительства (например, министр культуры Светлана Учайкина) и депутатов (Сергей Никонов, Игорь Аксенов, [бывший депутат] Анатолий Павлов). Тут хороший лес, есть озеро, лебеди и конечно конно-спортивный клуб», — рассказывает один из местных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители свердловского политического и бизнес-истеблишмента годами массово селятся в поселках под Екатеринбургом — с красивой природой и развлечениями. Где не осталось свободной земли, сносят старые постройки, рассказали URA.RU статусные читатели. Ниже — самые популярные места и известные фамилии. Одна из популярнейших локаций. Спрос на эти земли начал появляться в 2000-х, когда был образован природный парк «Бажовские места». Понимая особый статус новой территории — что границы меняться не будут и многоэтажная застройка по-соседству запрещена, — состоятельные свердловчане принялись скупать участки. И не прогадали. С годами интерес к Сысерти только рос, а в последние годы, когда здесь в большом количестве стали появляться новые инфраструктурные проекты, вспыхнул с новой силой. Не так давно здесь построили гольф-курорт и конный клуб, в планах — открытие терм от заехавшего сюда же бизнесмена Евгения Кононова (Baden Family). Поэтому желающих переехать в цветущую Сысерть становится все больше, а свободных участков меньше, констатирует один из местных жителей. «Особенно популярны районы, примыкающие к парку — это Верхняя Сысерть, деревня Космакова. Две топ-локации, не примыкающие к Сысерти, но рядом — Кашино, Кадниково и Черданцево», — рассказывает собеседник. Активнее всего «випы» селятся в Кашино, где находится гольф-клуб. Причем даже не ради развлечения, а из-за красивого ровного ландшафта с небольшими холмиками и дорожками — здесь единственное на Урале большое олимпийское поле. Хотя важна прихотливым новоселам и инфраструктура. Так, популярностью пользуется местный клубный ресторан, летом работает бассейн. Открыт здесь и филиал губернаторского лицея. Среди местных жителей — миллиардер Андрей Комаров («Киберсталь»), недавно по соседству поселился известный екатеринбургский меценат с семьей. Причем, так как новые земли в стройку не вовлекаются, охотникам за сысертской землей приходится выкупать готовые дома и обживать их через реновацию. Так, например, сделал экс-глава Свердловской железной дороги Иван Колесников перед отъездом в Москву на повышение. Здесь же стоят коттеджи гендиректора Среднеуральского медеплавильного завода Багира Абдулазизова и вице-спикера думы Екатеринбурга Ильи Бондарева, представляющего интересы УГМК. Проживает тут и семья Скуратовых («Уральские авиалинии»), причем старший — Сергей — гольф очень любит. Соседнее Кадниково завлекает «випов» конным клубом. Здесь, например, живут руководитель свердловского управления Федерального казначейства Алексей Пантелеев, министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Сергей Пересторонин (промышленность), несколько крупных бизнесменов. Один из них — владелец «Золотого яблока» Иван Кузовлев — обладатель шикарного поместья, расположенного посреди красивого ландшафтного парка у реки. Обсуждают и резиденцию миллиардера Сергея Мазуркевича («Уральский горнопромышленный холдинг»). К его участку примыкают земли сельхозназначения, местность красивая и живописная, к тому же бизнесмен разводит оленей. «Все, кто проезжает мимо, любуются территорией, это одна из визитных карточек Сысерти», — поделился сосед бизнесмена. В Верхней Сысерти стоит дом директора «Уралвагонзавода» по HR Александра Буркова, бывшего омского губернатора. В поселке «Финский залив» в окружении векового соснового леса до сих пор есть коттедж у бывшего председателя свердловского правительства Дениса Паслера, главы Оренбургской области. Там же живут первый зампред свердловского заксобрания, депутат Дмитрий Жуков и, говорят, бард Александр Новиков. «Последний монарх российской империи» — как сам называет себя Антон Баков — тоже имеет коттедж в Сысерти. Он стоит под вывеской «Бахус Вилла», а внутри находится небольшой прудик с живыми рыбками. К Сысертскому округу относится и Большой исток, но местные его для комфортной жизни не рассматривают. Поселок всегда был рабочим, а территория скорее промышленная. Но бывшему начальнику областного управления ФНС Сергею Логинову нравится. Чуть подальше по Тюменскому направлению — Малый Исток, там располагаются правительственная резиденция и служебные коттеджи для приезжих чиновников. В свое время дом здесь построил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. А сейчас живут, например, глава МУГИСО Алексей Кузнецов, замгубернатора-руководитель аппарата губернатора Иван Детченя (оба приехали из Тюмени). Поселился тут и министр инвестиций Вадим Третьяков. Сам он родом из Казахстана, а до переезда в Свердловскую область жил в Москве. В топе локаций для элиты и коттеджный поселок «Карасьеозерский» — с южной стороны Новомосковского тракта. Именно здесь купил себе в ипотеку трехэтажный дом (один этаж подземный) мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Для этого ему (по официальной версии) пришлось продать дом и гараж в Тюмени, а его супруге — квартиру. В соседях у Орлова легендарный экс-мэр, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, бывший «серый кардинал» горадминистрации Владимир Тунгусов, депутат Госдумы Лев Ковпак, бизнесмены Дмитрий Головин, Михаил Абсалямов и многие другие. Обилие топ-чиновников и в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Дубрава» (Верхнее Дуброво), отстраиваемом бывшим вице-премьером региона Олегом Гусевым. Тот, обсуждают местные, серьезно вкладывается в территорию, затеял огромную инвестпрограмму. Из последних строек: новый детский сад, в ближайшие годы появятся и термы. «Здесь живет много членов правительства (например, министр культуры Светлана Учайкина) и депутатов (Сергей Никонов, Игорь Аксенов, [бывший депутат] Анатолий Павлов). Тут хороший лес, есть озеро, лебеди и конечно конно-спортивный клуб», — рассказывает один из местных жителей.