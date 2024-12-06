Заксобрание Челябинской области готово взять на контроль состояние всех дорог региона. О том, что вопрос рассмотрит комитет ЗСО по строительству и ЖКХ, URA.RU сообщил депутат Виталий Пашин в рамках выезда на отремонтированный участок трассы М-5 совместно с Упрдор «Южный Урал».
«На сессии комитета по строительной политике и ЖКХ заксобрания подниму вопрос о том, чтобы взять на контроль дороги всех значений. История началась с того, что активисты увидели яму на участке трассы М-5. Мы взяли в работу, Росавтодор сразу же откликнулся», — сообщил URA.RU Пашин.
Проблемный участок отремонтировали в течение суток. Пашин и руководитель южноуральского управления Владимир Муравьев выехали на место устраненного повреждения с инспекцией. С ними также присутствовали подрядчики, отвечающие за содержание участка, и обратившие внимание на проблему активисты.
«Для каждого дефекта есть нормативный срок устранения. Для данного повреждения это были сутки. Подрядная организация ежесуточно проводит мониторинг состояния дорог. При выявлении дефектов работа по их устранению начинается оперативно, чтобы в течение определенного времени обеспечить безопасность каждого участка», — уточнил URA.RU Муравьев.
Глава Упрдора также уточнил, что завершается разработка плана ремонта на 2025 — 2027 год. В следующем году планируют отремонтировать не менее 11 километров дорожного покрытия на трассе М-5.
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