В странах Европы присутствуют 80 тысяч американских военнослужащих, которые направлены туда с целью сдерживания России. Об этом заявил глава США Джо Байден в отчете Конгрессу, сообщают РИА Новости.
«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — цитируют РИА Новости письмо президента руководству конгресса. Отмечается, что войска размещены в Европе с целью «успокоения союзников» и сдерживания «дальнейшей российской агрессии».
Ранее URA.RU сообщало, что в США обвинили Байдена в попытке развязать войну с Россией. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Дональда Трампа.
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