06 декабря 2024

Байден заявил о 80 тысячах военных, развернутых в ЕС против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные США находятся в Европе ради сдерживания «российской угрозы»
Военные США находятся в Европе ради сдерживания «российской угрозы» Фото:

В странах Европы присутствуют 80 тысяч американских военнослужащих, которые направлены туда с целью сдерживания России. Об этом заявил глава США Джо Байден в отчете Конгрессу, сообщают РИА Новости.

«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — цитируют РИА Новости письмо президента руководству конгресса. Отмечается, что войска размещены в Европе с целью «успокоения союзников» и сдерживания «дальнейшей российской агрессии».

Ранее URA.RU сообщало, что в США обвинили Байдена в попытке развязать войну с Россией. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Дональда Трампа.

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В странах Европы присутствуют 80 тысяч американских военнослужащих, которые направлены туда с целью сдерживания России. Об этом заявил глава США Джо Байден в отчете Конгрессу, сообщают РИА Новости. «Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — цитируют РИА Новости письмо президента руководству конгресса. Отмечается, что войска размещены в Европе с целью «успокоения союзников» и сдерживания «дальнейшей российской агрессии». Ранее URA.RU сообщало, что в США обвинили Байдена в попытке развязать войну с Россией. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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