Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина в ходе конфликта бессмысленно потеряла 400 тысяч военных. В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года ВСУ потеряли лишь 43 тысячи солдат. Помимо этого, Трамп утверждает, что Украина заинтересована в заключении мирного соглашения с Россией. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о бессмысленной потере Украиной 400 тысяч военнослужащих. В своем обращении он также выступил за незамедлительное прекращение боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данные Трампа некорректны. Реальные потери ВСУ гораздо больше.
Кроме того, Трамп сообщил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к заключению соглашения с Россией. По словам Трампа, во время встречи в Париже Зеленский обратился к нему с просьбой о предоставлении гарантий безопасности.
Зеленский утверждает, что потери ВСУ с 2022 года составляют 43 тысячи военных
Согласно заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, с момента начала конфликта на Украине погибло около 43 тысяч военнослужащих ВСУ. Эта цифра в 10 раз меньше, чем та, которую ранее приводил Дональд Трамп. Зеленский также сообщил, что во время конфликта медицинскую помощь была оказана 370 тысячам раненых. Он уточнил, что из них 50% уже вернулись в строй.
Трамп: Украина желает заключить сделку с РФ
Украина заинтересована в подписании мирного договора с Россией для завершения текущего конфликта. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп. В своем обращении он также выразил необходимость немедленно прекратить боевые действия и приступить к диалогу.
Трамп считает, что Путин должен работать на прекращение огня на Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обратился к главе России Владимиру Путину с инициативой прекратить огонь на украинской территории. Республиканец подчеркнул свое хорошее знание российского лидера и выразил опасения, что конфликт на Украине может обернуться более серьезными последствиями, если не остановить его в ближайшее время.
ВСУ атаковали Россию 46 дронами
Украинские силы осуществили атаку на пять регионов России с использованием дронов. По информации Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 46 дронов с помощью систем ПВО. Над Белгородской областью были сбиты 17 БПЛА, над Курской областью — 12, Воронежской — шесть, Ростовской — семь, а над Астраханской — четыре беспилотника.
Российские силы освободили Благодатное в ДНР
ВС РФ успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Благодатное (совхоз Октябрь) в ДНР. В ходе операции подразделения военной группировки «Восток» осуществили очистку территории Благодатного от подразделений украинской армии.
Кроме того, российские военные нанесли удары по позициям противника в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь. В ходе этих операций были отражены две контратаки ВСУ.
В результате столкновений украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих и значительное количество техники, включая две самоходные артиллерийские установки «Акация», один Paladin и две бронированных машины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.
Харьковское направление
Российская группировка «Запад» вплотную подошла к реке Оскол. Бои идут также на восточном фланге, в районе села Гряниковка, и на западном возле Ковшаровки. Здесь ВС РФ готовят стратегический капкан для группировки ВСУ в районе Купянска, передает Пятый канал.
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