Зеленский сделал дерзкое заявление по потерям в ВСУ после слов Трампа

Зеленский: Украина с 2022 года потеряла всего 43 тысячи военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский в очередной раз занизил число потерь на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала конфликта на Украине Киев потерял меньше 50 тысяч военных. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Эти данные примерно в 10 раз ниже тех, которые ранее привел избранный президент США Дональд Трамп.

«С начала конфликта Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что 50% раненых возвращаются в строй.

Однако, по данным Трампа, Украина потеряла гораздо больше военных. Он привел число в 400 тысяч человек. А российские журналисты говорят, что ВСУ потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такими данными делится ТАСС. В Кремле отмечали, что даже те потери, которые приводит Трамп, сильно занижены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала конфликта на Украине Киев потерял меньше 50 тысяч военных. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Эти данные примерно в 10 раз ниже тех, которые ранее привел избранный президент США Дональд Трамп. «С начала конфликта Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что 50% раненых возвращаются в строй. Однако, по данным Трампа, Украина потеряла гораздо больше военных. Он привел число в 400 тысяч человек. А российские журналисты говорят, что ВСУ потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такими данными делится ТАСС. В Кремле отмечали, что даже те потери, которые приводит Трамп, сильно занижены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...