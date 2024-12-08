Зеленский сделал дерзкое заявление по потерям в ВСУ после слов Трампа

Зеленский: Украина с 2022 года потеряла всего 43 тысячи военных

08 декабря 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Зеленский в очередной раз занизил число потерь на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала конфликта на Украине Киев потерял меньше 50 тысяч военных. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Эти данные примерно в 10 раз ниже тех, которые ранее привел избранный президент США Дональд Трамп. «С начала конфликта Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что 50% раненых возвращаются в строй. Однако, по данным Трампа, Украина потеряла гораздо больше военных. Он привел число в 400 тысяч человек. А российские журналисты говорят, что ВСУ потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такими данными делится ТАСС. В Кремле отмечали, что даже те потери, которые приводит Трамп, сильно занижены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала конфликта на Украине Киев потерял меньше 50 тысяч военных. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Эти данные примерно в 10 раз ниже тех, которые ранее привел избранный президент США Дональд Трамп. «С начала конфликта Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что 50% раненых возвращаются в строй. Однако, по данным Трампа, Украина потеряла гораздо больше военных. Он привел число в 400 тысяч человек. А российские журналисты говорят, что ВСУ потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такими данными делится ТАСС. В Кремле отмечали, что даже те потери, которые приводит Трамп, сильно занижены.