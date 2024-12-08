ВСУ атаковали регионы РФ 46 беспилотниками

ВСУ атаковали беспилотниками пять регионов РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины атаковали пять регионов РФ беспилотниками. 46 БПЛА были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Из них 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью, шесть БПЛА — над Воронежской, семь БПЛА — над Ростовской и четыре — над Астраханской.
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