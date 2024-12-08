ВСУ атаковали регионы РФ 46 беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали беспилотниками пять регионов РФ
ВСУ атаковали беспилотниками пять регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали пять регионов РФ беспилотниками. 46 БПЛА были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Из них 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью, шесть БПЛА — над Воронежской, семь БПЛА — над Ростовской и четыре — над Астраханской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины атаковали пять регионов РФ беспилотниками. 46 БПЛА были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Из них 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью, шесть БПЛА — над Воронежской, семь БПЛА — над Ростовской и четыре — над Астраханской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...