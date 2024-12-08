Трамп раскрыл «бессмысленные потери» ВСУ

Трамп озвучил потери Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч бойцов ВСУ, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал к немедленному прекращению огня.
«Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на сделку с Россией. Ранее они встретились в Париже. Глава Украины попросил Трампа о гарантиях безопасности.
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