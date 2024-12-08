Трамп раскрыл «бессмысленные потери» ВСУ

Трамп: Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат
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Трамп озвучил потери Украины
Трамп озвучил потери Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч бойцов ВСУ, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал к немедленному прекращению огня.

«Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на сделку с Россией. Ранее они встретились в Париже. Глава Украины попросил Трампа о гарантиях безопасности. 

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Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч бойцов ВСУ, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он также призвал к немедленному прекращению огня. «Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на сделку с Россией. Ранее они встретились в Париже. Глава Украины попросил Трампа о гарантиях безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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