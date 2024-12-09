Японский генерал: у Киева нет средств, чтобы сбить российский «Орешник»

Ракетные системы «Орешник», произведенные в России, не поддаются перехвату системами противоракетной обороны (ПРО), переданными США Украине. Об этом сообщил японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке Нобору Ямагути.
«[Предоставленные Киеву] американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа „Орешник“, поскольку на последнем этапе полета она движется со слишком большой скоростью, — передает ТАСС слова генерала. Он добавил, что системы ПРО Patriot PAC-3 не располагает необходимой скоростью и имеет ограниченные возможности по радиусу поражения.
По словам Ямагути, американские системы противоракетной обороны Aegis способны перехватывать подобные системы. Однако на текущий момент Запад не рассматривает возможность передачи комплексов Киеву. Генерал также отмечает, что поставка Украине американских баллистических ракет ATACMS и других видов западного дальнобойного вооружения не приведет к значительному улучшению ситуации для страны в ходе боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о попытках западных аналитиков определить дальность действия ракеты «Орешник». Так он в разговоре с журналистом прокомментировал данные, согласно которым размещение ракетной системы на территории Белоруссии может поставить под угрозу Европу, а также военные объекты НАТО на Ближнем Востоке, передает RT.
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