Путин разрешил компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года разрешение для ряда российских компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Продлить до конца 2025 года разрешение не учитывать голоса акционеров из недружественных стран», — говорится в тексте документа. Отмечается, что этот указ касается акционерных обществ в сферах энергетики, машиностроения и торговли.
Разрешение было изначально предоставлено в январе 2023 года на срок в один год. Позже его продлили до конца 2024 года.
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