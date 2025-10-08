Десятки дронов в Белгородской области, трое погибших и разрушенные здания: новые подробности атаки ВСУ. Фото

Гладков: трое человек погибли после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
В результате обстрела ВСУ во многих домах были выбиты стекла (архивное фото)
В результате обстрела ВСУ во многих домах были выбиты стекла (архивное фото)
Украинские атаки по российским регионам

Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по Белгородской области. Утром атаке подвергся поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе. В результате обстрела погибли трое человек, десятки граждан получили ранения.

Кроме того, из-за ударов ВСУ разрушены множество жилых домов, повреждены линии электропередач и сгорели автомобили. После получения информации о ночном обстреле в поселок Маслова Пристань выехал губернатор области Вячеслав Гладков. Новые подробности об атаке — в материале URA.RU.

Погибли трое человек, еще десятки пострадали

В результате атаки ВСУ пострадала четырехлетняя девочка
В результате атаки ВСУ пострадала четырехлетняя девочка
Фото:

В ночь на 8 октября в результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа погибли три человека — двое мужчин и одна молодая женщина. Глава региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что эта трагедия стала тяжелым ударом для всей области.

Количество раненых в результате атаки достигло 10 человек, все они — женщины. Четыре из них получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, остальные были доставлены в медицинские учреждения Белгорода и Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние одной из раненых врачи оценивают как тяжелое. После оказания необходимой помощи три женщины были отпущены на амбулаторное лечение, остальные продолжают находиться под наблюдением медиков.

В селе Мощеное Грайворонского муниципального округа в результате ракетного обстрела и атаки дрона на грузовой автомобиль пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Ее обследовали в детской областной клинической больнице, баротравма у нее не подтвердилась. Четверо взрослых госпитализированы, один пострадавший продолжает лечение амбулаторно. В хуторе Масычево от удара дрона по автомобилю пострадал еще один человек, он госпитализирован.

Разрушены дома, уничтожены автомобили, повреждены линии электропередач

В результате обстрела ВСУ поврежден многоквартирный дом
В результате обстрела ВСУ поврежден многоквартирный дом
Фото:

В Масловой Пристани частично разрушено здание социального объекта, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены семь автомобилей, один из которых сгорел. В селе Ясные Зори поврежден частный дом, в селе Чайки — автомобиль и частное домовладение. В хуторе Леоновка повреждено здание предприятия, в селе Казначеевка огнем уничтожены кровля складского помещения и две единицы техники.

В селе Борисовка Волоконовского района повреждена линия электропередачи, в хуторе Плотвянка — две хозяйственные постройки, в селе Александровка — социальный объект, два частных дома и три надворные постройки. В Грайворонском округе частично разрушен частный дом, поврежден транспорт, в селе Смородино поврежден частный дом, в селе Мокрая Орловка — автомобиль.

ВСУ ударили по соцобъектам в нескольких районах области
ВСУ ударили по соцобъектам в нескольких районах области
Фото:

В селе Червона Дибровка повреждены четыре автомобиля, один из которых сгорел. В селе Новая Таволжанка повреждены частный дом и автомобиль. В селе Первое Цепляево — частный дом и два автомобиля, один из которых уничтожен огнем. На автодороге Белянка — Сурково повреждена еще одна машина, на участке Муром — Середа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, водитель госпитализирован. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов повреждена «Газель», сгорел легковой автомобиль.

Сбиты десятки дронов ВСУ в нескольких районах области

  • Белгородский район: сбито два беспилотника (по одному в селах Чайки и Ясные Зори), еще восемь дронов подавлены.
  • Борисовский район: один беспилотник уничтожен (село Березовка).
  • Валуйский муниципальный округ: девять из 12 беспилотников нейтрализованы (села Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Селиваново, хутор Леоновка).
  • Волоконовский район: сбиты 16 дронов, зафиксированы еще четыре атаки (села Александровка, Борисовка, хутор Плотвянка).
  • Грайворонский округ: сбиты и подавлены три из 16 беспилотников, выпущено девять боеприпасов.
  • Губкин: уничтожен один беспилотник.
  • Красногвардейский район: сбито пять беспилотников самолетного типа.
  • Корочанский район: средствами ПВО сбито два беспилотника самолетного типа.
  • Краснояружский район: нейтрализованы два FPV-дрона (поселок Прилесье), зафиксированы четыре обстрела.
  • Новооскольский муниципальный округ: сбит один беспилотник самолетного типа.
  • Старооскольский округ: уничтожено пять беспилотников.
  • Чернянский район: сбиты три из четырех атакующих дронов (поселок Чернянка, село Верхнее Кузькино).
  • Шебекинский округ: подавлены и уничтожены 29 из 35 атакующих беспилотников (город Шебекино и прилегающие села).

На место происшествия выехал губернатор области

Глава региона находится в селе Маслова Пристань Шебекинского округа, по которому это ночью ударили ВСУ
Глава региона находится в селе Маслова Пристань Шебекинского округа, по которому это ночью ударили ВСУ
Фото:

Вячеслав Гладков вместе с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым оперативно выехал в поселок Маслова Пристань сразу после сообщения о ночном обстреле. Руководители лично оценили обстановку на месте, встретились с пострадавшими, провели совещание с оперативными службами и руководителями аварийных бригад.

На месте работают сотрудники всех экстренных служб, медицинские и аварийные бригады, представители администрации, самообороны и спасатели. Уже начат поквартирный обход поврежденных домов, жители временно размещаются в пунктах временного размещения. Ведутся работы по закрытию теплового контура зданий, чтобы минимизировать ущерб от погодных условий. В ближайшее время эксперты приступят к оценке разрушений и примут решение о возможности восстановления поврежденных строений.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле, регулярно информируя жителей региона о ходе ликвидации последствий и мерах поддержки пострадавших семей. Власти обещают оперативно оказать всю необходимую помощь и восстановить объекты инфраструктуры в кратчайшие сроки.

