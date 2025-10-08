Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по Белгородской области. Утром атаке подвергся поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе. В результате обстрела погибли трое человек, десятки граждан получили ранения.
Кроме того, из-за ударов ВСУ разрушены множество жилых домов, повреждены линии электропередач и сгорели автомобили. После получения информации о ночном обстреле в поселок Маслова Пристань выехал губернатор области Вячеслав Гладков. Новые подробности об атаке — в материале URA.RU.
Погибли трое человек, еще десятки пострадали
В ночь на 8 октября в результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа погибли три человека — двое мужчин и одна молодая женщина. Глава региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что эта трагедия стала тяжелым ударом для всей области.
Количество раненых в результате атаки достигло 10 человек, все они — женщины. Четыре из них получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, остальные были доставлены в медицинские учреждения Белгорода и Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние одной из раненых врачи оценивают как тяжелое. После оказания необходимой помощи три женщины были отпущены на амбулаторное лечение, остальные продолжают находиться под наблюдением медиков.
В селе Мощеное Грайворонского муниципального округа в результате ракетного обстрела и атаки дрона на грузовой автомобиль пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Ее обследовали в детской областной клинической больнице, баротравма у нее не подтвердилась. Четверо взрослых госпитализированы, один пострадавший продолжает лечение амбулаторно. В хуторе Масычево от удара дрона по автомобилю пострадал еще один человек, он госпитализирован.
Разрушены дома, уничтожены автомобили, повреждены линии электропередач
В Масловой Пристани частично разрушено здание социального объекта, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены семь автомобилей, один из которых сгорел. В селе Ясные Зори поврежден частный дом, в селе Чайки — автомобиль и частное домовладение. В хуторе Леоновка повреждено здание предприятия, в селе Казначеевка огнем уничтожены кровля складского помещения и две единицы техники.
В селе Борисовка Волоконовского района повреждена линия электропередачи, в хуторе Плотвянка — две хозяйственные постройки, в селе Александровка — социальный объект, два частных дома и три надворные постройки. В Грайворонском округе частично разрушен частный дом, поврежден транспорт, в селе Смородино поврежден частный дом, в селе Мокрая Орловка — автомобиль.
В селе Червона Дибровка повреждены четыре автомобиля, один из которых сгорел. В селе Новая Таволжанка повреждены частный дом и автомобиль. В селе Первое Цепляево — частный дом и два автомобиля, один из которых уничтожен огнем. На автодороге Белянка — Сурково повреждена еще одна машина, на участке Муром — Середа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, водитель госпитализирован. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов повреждена «Газель», сгорел легковой автомобиль.
Сбиты десятки дронов ВСУ в нескольких районах области
- Белгородский район: сбито два беспилотника (по одному в селах Чайки и Ясные Зори), еще восемь дронов подавлены.
- Борисовский район: один беспилотник уничтожен (село Березовка).
- Валуйский муниципальный округ: девять из 12 беспилотников нейтрализованы (села Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Селиваново, хутор Леоновка).
- Волоконовский район: сбиты 16 дронов, зафиксированы еще четыре атаки (села Александровка, Борисовка, хутор Плотвянка).
- Грайворонский округ: сбиты и подавлены три из 16 беспилотников, выпущено девять боеприпасов.
- Губкин: уничтожен один беспилотник.
- Красногвардейский район: сбито пять беспилотников самолетного типа.
- Корочанский район: средствами ПВО сбито два беспилотника самолетного типа.
- Краснояружский район: нейтрализованы два FPV-дрона (поселок Прилесье), зафиксированы четыре обстрела.
- Новооскольский муниципальный округ: сбит один беспилотник самолетного типа.
- Старооскольский округ: уничтожено пять беспилотников.
- Чернянский район: сбиты три из четырех атакующих дронов (поселок Чернянка, село Верхнее Кузькино).
- Шебекинский округ: подавлены и уничтожены 29 из 35 атакующих беспилотников (город Шебекино и прилегающие села).
На место происшествия выехал губернатор области
Вячеслав Гладков вместе с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым оперативно выехал в поселок Маслова Пристань сразу после сообщения о ночном обстреле. Руководители лично оценили обстановку на месте, встретились с пострадавшими, провели совещание с оперативными службами и руководителями аварийных бригад.
На месте работают сотрудники всех экстренных служб, медицинские и аварийные бригады, представители администрации, самообороны и спасатели. Уже начат поквартирный обход поврежденных домов, жители временно размещаются в пунктах временного размещения. Ведутся работы по закрытию теплового контура зданий, чтобы минимизировать ущерб от погодных условий. В ближайшее время эксперты приступят к оценке разрушений и примут решение о возможности восстановления поврежденных строений.
Губернатор держит ситуацию на личном контроле, регулярно информируя жителей региона о ходе ликвидации последствий и мерах поддержки пострадавших семей. Власти обещают оперативно оказать всю необходимую помощь и восстановить объекты инфраструктуры в кратчайшие сроки.
