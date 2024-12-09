На дорогах в ХМАО ограничили скорость из-за гололеда

Водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за гололеда
На участках трасс Сургутского района временно ограничили скорость движения из-за гололеда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на своем сайте.
«По информации ГИБДД вводятся временные ограничения движения на следующих участках автомобильных дорогах: а/д Сургут — Нижневартовск на 100 км в сторону Сургута. Сургут — Когалым на 57 км в сторону Сургута. Сургут — Лянтор 59км в сторону Сургута (формируются колонны)», — следует из сообщения.
Ограничения скорости снимут после того, как трассы приведут в нормативное состояние. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.
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