09 декабря 2024

На дорогах в ХМАО ограничили скорость из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за гололеда
Водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за гололеда Фото:

На участках трасс Сургутского района временно ограничили скорость движения из-за гололеда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на своем сайте.

«По информации ГИБДД вводятся временные ограничения движения на следующих участках автомобильных дорогах: а/д Сургут — Нижневартовск на 100 км в сторону Сургута. Сургут — Когалым на 57 км в сторону Сургута. Сургут — Лянтор 59км в сторону Сургута (формируются колонны)», — следует из сообщения.

Ограничения скорости снимут после того, как трассы приведут в нормативное состояние. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

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На участках трасс Сургутского района временно ограничили скорость движения из-за гололеда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на своем сайте. «По информации ГИБДД вводятся временные ограничения движения на следующих участках автомобильных дорогах: а/д Сургут — Нижневартовск на 100 км в сторону Сургута. Сургут — Когалым на 57 км в сторону Сургута. Сургут — Лянтор 59км в сторону Сургута (формируются колонны)», — следует из сообщения. Ограничения скорости снимут после того, как трассы приведут в нормативное состояние. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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