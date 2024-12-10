Рабочим не платят четыре месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочие «Региональной строительной компании», занимающиеся возведением федеральной трассы М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, написали коллективную жалобу президенту РФ Владимиру Путину из-за четырехмесячной задержки зарплаты всему коллективу. Информация об этом появилась в Telegram.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в нашем вопросе. Работники не получают зарплату за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Хотелось бы сотрудникам компании встретить Новый год не у разбитого корыта», — передает telegram-канал «Осторожно новости» обращение строителей.

Рабочие утверждают, что не могут уехать домой и находятся «в заложниках», а вместе с этим им периодически отключают свет в подсобных помещениях. По данным канала, в компании работникам говорят, что денег нет и нужно подождать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГК «Автодор», отвечающей за строительство трассы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее открытие дороги перенесли на июль 2025-го. По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, сроки сорвала плохая погода, испортившая временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Позже зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил позицию компании о переносе запуска движения.

Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.