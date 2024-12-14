Площадь коттеджа — 928 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в Академическом районе продают трехэтажный коттедж площадью в 928 квадратных метров. Он построен в стиле античной архитектуры Древней Греции и стоит 250 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Дом является примером современного дворца с просторными помещениями, большими окнами и открытыми террасами. Симметpия, пропopции, apxитектуpные элeменты, xаpaктерные для нeоклaccичeскoй арxитeктуры и вдохнoвлeнныe античной архитектурой Древней Греции», — указал продавец. Как сказано в объявлении, в доме восемь больших комнат.

Внутри кроме жилых помещений есть зона СПА с бассейном, хаммамом и сауной. Высота потолков более 4 метров. Дом находится в коттеджном поселке «Палникс», где есть четыре озера, два пляжа, зоны барбекю и теннисный корт.

Внутри коттеджа нет ремонта, продавец утверждает, что разработанный проект отделки передастся покупателю в подарок. Стоимость одного квадратного метра — 269 тысяч рублей.