14 декабря 2024

В Екатеринбурге продают огромный коттедж в античном стиле за 250 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Площадь коттеджа — 928 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Академическом районе продают трехэтажный коттедж площадью в 928 квадратных метров. Он построен в стиле античной архитектуры Древней Греции и стоит 250 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Дом является примером современного дворца с просторными помещениями, большими окнами и открытыми террасами. Симметpия, пропopции, apxитектуpные элeменты, xаpaктерные для нeоклaccичeскoй арxитeктуры и вдохнoвлeнныe античной архитектурой Древней Греции», — указал продавец. Как сказано в объявлении, в доме восемь больших комнат.

Внутри кроме жилых помещений есть зона СПА с бассейном, хаммамом и сауной. Высота потолков более 4 метров. Дом находится в коттеджном поселке «Палникс», где есть четыре озера, два пляжа, зоны барбекю и теннисный корт.

Внутри коттеджа нет ремонта, продавец утверждает, что разработанный проект отделки передастся покупателю в подарок. Стоимость одного квадратного метра — 269 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге в Академическом районе продают трехэтажный коттедж площадью в 928 квадратных метров. Он построен в стиле античной архитектуры Древней Греции и стоит 250 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Дом является примером современного дворца с просторными помещениями, большими окнами и открытыми террасами. Симметpия, пропopции, apxитектуpные элeменты, xаpaктерные для нeоклaccичeскoй арxитeктуры и вдохнoвлeнныe античной архитектурой Древней Греции», — указал продавец. Как сказано в объявлении, в доме восемь больших комнат. Внутри кроме жилых помещений есть зона СПА с бассейном, хаммамом и сауной. Высота потолков более 4 метров. Дом находится в коттеджном поселке «Палникс», где есть четыре озера, два пляжа, зоны барбекю и теннисный корт. Внутри коттеджа нет ремонта, продавец утверждает, что разработанный проект отделки передастся покупателю в подарок. Стоимость одного квадратного метра — 269 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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