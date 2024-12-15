Легендарный боец ММА задумал открыть спортшколу в ХМАО

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон планирует открыть в Нефтеюганске (ХМАО) спортивную школу. Монсон приехал в Югру в качестве гостя на турнир по вольной борьбе.
«Джефф выразил желание открыть свою спортшколу на базе Центра единоборств в Нефтеюганске. Такие начинания всегда поддерживаем. Будем работать вместе над укреплением сотрудничества между региональными федерациями, чтобы у нашей молодежи было как можно больше возможностей заниматься спортом», — рассказал в своем telegram-канале окружной депутат Владимир Семенов, побывавший на встрече со спортсменом.
Бывший американский спортсмен сейчас живет Башкирии, где он создал почти 30 школ боевых искусств. Такие же он открыл в Красногорске, Донецке и Луганске.
Ранее URA.RU рассказывало о приезде Монсона в Югру. До этого спортсмен уже дважды бывал в регионе.
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