15 декабря 2024

Легендарный боец ММА задумал открыть спортшколу в ХМАО

Боец Джефф Монсон планирует открыть спортшколу в Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джефф Монсон планирует открыть спортшколу в Нефтеюганске
Джефф Монсон планирует открыть спортшколу в Нефтеюганске Фото:

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон планирует открыть в Нефтеюганске (ХМАО) спортивную школу. Монсон приехал в Югру в качестве гостя на турнир по вольной борьбе.

«Джефф выразил желание открыть свою спортшколу на базе Центра единоборств в Нефтеюганске. Такие начинания всегда поддерживаем. Будем работать вместе над укреплением сотрудничества между региональными федерациями, чтобы у нашей молодежи было как можно больше возможностей заниматься спортом», — рассказал в своем telegram-канале окружной депутат Владимир Семенов, побывавший на встрече со спортсменом.

Бывший американский спортсмен сейчас живет Башкирии, где он создал почти 30 школ боевых искусств. Такие же он открыл в Красногорске, Донецке и Луганске.

Ранее URA.RU рассказывало о приезде Монсона в Югру. До этого спортсмен уже дважды бывал в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон планирует открыть в Нефтеюганске (ХМАО) спортивную школу. Монсон приехал в Югру в качестве гостя на турнир по вольной борьбе. «Джефф выразил желание открыть свою спортшколу на базе Центра единоборств в Нефтеюганске. Такие начинания всегда поддерживаем. Будем работать вместе над укреплением сотрудничества между региональными федерациями, чтобы у нашей молодежи было как можно больше возможностей заниматься спортом», — рассказал в своем telegram-канале окружной депутат Владимир Семенов, побывавший на встрече со спортсменом. Бывший американский спортсмен сейчас живет Башкирии, где он создал почти 30 школ боевых искусств. Такие же он открыл в Красногорске, Донецке и Луганске. Ранее URA.RU рассказывало о приезде Монсона в Югру. До этого спортсмен уже дважды бывал в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...