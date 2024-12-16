В Перми за 35 тысяч рублей продают раритетный автомобиль «Москвич»

В Перми можно приобрести за 35 тысяч автомобиль с пробегом. Соответствующее предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Речь о раритетной машине «Москвич» 1976 года выпуска. Продавец уверяет, что в автомобиле установлен рабочий двигатель.
«Продам „Москвич“, достался от деда жены, двигатель запускается, для движения своим ходом нужно обслужить тормоза и сцепление. Автоматической коробки передач нет. На советском учете и советских номерах, по кузову есть небольшие нюансы. Подробности по телефону. Цена — 35 тысяч рублей», — сообщил в объявлении продавец. На сайте есть похожие предложения, но уже подороже.
Автомобиль «Запорожец» пермякам предлагают купить за 40 тысяч рублей. В объявлении сообщается, что он с 2000 года стоял в гараже, у машины заводится двигатель и «ровно работает». За 100 тысяч рублей на продажу выставлен ВАЗ 1986 года выпуска. Он на ходу, в салоне установлена сигнализация. Все раритетные машины продаются без торга.
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