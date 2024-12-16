16 декабря 2024

Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных

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Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов, считает Небензя
Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов, считает Небензя Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе забрать более 600 украинских военнопленных, что, по его словам, демонстрирует нежелание Киева двигаться к миру. Это заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — сказал российский постпред.

Небензя также подчеркнул, что на Украине заинтересованы в обмене лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. По его словам, там игнорируют судьбу простых украинских солдат, заставленных участвовать в боевых действиях.

Россия и Украина достигли соглашения о взаимной передаче посылок для лиц, находящихся в плену. Согласно договоренности, в рамках новогодних праздников будет осуществлен обмен посылками. Обмен предполагается осуществить в декабре на границе между Россией и Белоруссией или в другой договоренной локации, передает RT.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе забрать более 600 украинских военнопленных, что, по его словам, демонстрирует нежелание Киева двигаться к миру. Это заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — сказал российский постпред. Небензя также подчеркнул, что на Украине заинтересованы в обмене лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. По его словам, там игнорируют судьбу простых украинских солдат, заставленных участвовать в боевых действиях. Россия и Украина достигли соглашения о взаимной передаче посылок для лиц, находящихся в плену. Согласно договоренности, в рамках новогодних праздников будет осуществлен обмен посылками. Обмен предполагается осуществить в декабре на границе между Россией и Белоруссией или в другой договоренной локации, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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