Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе забрать более 600 украинских военнопленных, что, по его словам, демонстрирует нежелание Киева двигаться к миру. Это заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — сказал российский постпред.
Небензя также подчеркнул, что на Украине заинтересованы в обмене лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. По его словам, там игнорируют судьбу простых украинских солдат, заставленных участвовать в боевых действиях.
Россия и Украина достигли соглашения о взаимной передаче посылок для лиц, находящихся в плену. Согласно договоренности, в рамках новогодних праздников будет осуществлен обмен посылками. Обмен предполагается осуществить в декабре на границе между Россией и Белоруссией или в другой договоренной локации, передает RT.
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