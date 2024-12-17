Мэр Перми создал спецгруппу для борьбы с рабочими-нелегалами

Глава Перми Эдуард Соснин распорядился создать рабочую группу по борьбе с нелегальной занятостью. Ее возглавила вице-мэр Яна Фурман, сказано в постановлении, которое размещено на сайте городской администрации.
«Создать межведомственную рабочую группу по противодействию нелегальной занятости в городе Перми. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальной занятости в городе Перми […]. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации города Перми, возглавляющий функционально-целевой блок „Управление планированием и финансами“ [Яна Фурман]», — говорится в документе.
URA.RU писало, что до прихода в мэрию Фурман являлась руководителем Агентства инвестиционного развития. Власти Прикамья обращают внимание на то, что в Перми растет число водителей такси, которые работают нелегально. Сейчас в правительстве РФ создают реестр работодателей, которые уклоняются от законного оформления работников.
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