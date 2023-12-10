10 декабря 2023

Соратник нового мэра Перми пошел на повышение

Замминистра экономразвития Пермского края Верюжский ушел с поста
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, совещание, чиновник, часы, заседание, руки, депутат
Владимир Верюжский работал в минэке с марта 2020 года Фото:

Заместитель министра экономического развития Пермского края Владимир Верюжский оставляет должность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с 12 декабря он возглавит агентство инвестиционного развития Прикамья. До августа министром экономического развития был глава Перми Эдуард Соснин.

«Приказ о назначении Верюжского уже подписан. К новым обязанностям он приступает завтра», — отметили в ведомстве.

Ставка руководителя агентства инвестразвития стала вакантной в сентябре. Возглавлявшая АИР Яна Фурман была назначена вице-мэром Перми в команде Эдуарда Соснина. После Фурман и. о. руководителя агентства был Владимир Радченко, он возвращается на должность заместителя начальника АИР. Кто займет место Верюжского в минэке, пока не определено.

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Заместитель министра экономического развития Пермского края Владимир Верюжский оставляет должность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с 12 декабря он возглавит агентство инвестиционного развития Прикамья. До августа министром экономического развития был глава Перми Эдуард Соснин. «Приказ о назначении Верюжского уже подписан. К новым обязанностям он приступает завтра», — отметили в ведомстве. Ставка руководителя агентства инвестразвития стала вакантной в сентябре. Возглавлявшая АИР Яна Фурман была назначена вице-мэром Перми в команде Эдуарда Соснина. После Фурман и. о. руководителя агентства был Владимир Радченко, он возвращается на должность заместителя начальника АИР. Кто займет место Верюжского в минэке, пока не определено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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