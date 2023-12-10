Соратник нового мэра Перми пошел на повышение

Замминистра экономразвития Пермского края Верюжский ушел с поста

11 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Владимир Верюжский работал в минэке с марта 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель министра экономического развития Пермского края Владимир Верюжский оставляет должность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с 12 декабря он возглавит агентство инвестиционного развития Прикамья. До августа министром экономического развития был глава Перми Эдуард Соснин. «Приказ о назначении Верюжского уже подписан. К новым обязанностям он приступает завтра», — отметили в ведомстве. Ставка руководителя агентства инвестразвития стала вакантной в сентябре. Возглавлявшая АИР Яна Фурман была назначена вице-мэром Перми в команде Эдуарда Соснина. После Фурман и. о. руководителя агентства был Владимир Радченко, он возвращается на должность заместителя начальника АИР. Кто займет место Верюжского в минэке, пока не определено.

Заместитель министра экономического развития Пермского края Владимир Верюжский оставляет должность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, с 12 декабря он возглавит агентство инвестиционного развития Прикамья. До августа министром экономического развития был глава Перми Эдуард Соснин. «Приказ о назначении Верюжского уже подписан. К новым обязанностям он приступает завтра», — отметили в ведомстве. Ставка руководителя агентства инвестразвития стала вакантной в сентябре. Возглавлявшая АИР Яна Фурман была назначена вице-мэром Перми в команде Эдуарда Соснина. После Фурман и. о. руководителя агентства был Владимир Радченко, он возвращается на должность заместителя начальника АИР. Кто займет место Верюжского в минэке, пока не определено.