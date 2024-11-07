Правительство создаст реестр работодателей, уличенных в незаконной миграции

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Работодатели, уличенные в незаконной миграции, попадут в реестр правительства.
Работодатели, уличенные в незаконной миграции, попадут в реестр правительства. Фото:

Правительство работает над реестром работодателей, уличенных в нелегальной деятельности. В список попадут те, кто уклоняется от законного оформления работников. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.

«Сейчас мы обсуждаем основные параметры реестра [работодателей, незаконно трудоустраивающих людей]», — сообщил Кирсанов. В ближайшее время документ будет рассматриваться на заседании трехсторонней комиссии.

В список Минтруда попадут организации, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами, либо уклоняются от законного оформления работников. По планам правительства, реестр начнут вести уже с января 2025 года и разместят в открытом доступе.

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Правительство работает над реестром работодателей, уличенных в нелегальной деятельности. В список попадут те, кто уклоняется от законного оформления работников. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов. «Сейчас мы обсуждаем основные параметры реестра [работодателей, незаконно трудоустраивающих людей]», — сообщил Кирсанов. В ближайшее время документ будет рассматриваться на заседании трехсторонней комиссии. В список Минтруда попадут организации, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами, либо уклоняются от законного оформления работников. По планам правительства, реестр начнут вести уже с января 2025 года и разместят в открытом доступе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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