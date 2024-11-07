Правительство создаст реестр работодателей, уличенных в незаконной миграции

Правительство работает над реестром работодателей, уличенных в нелегальной деятельности. В список попадут те, кто уклоняется от законного оформления работников. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов.
«Сейчас мы обсуждаем основные параметры реестра [работодателей, незаконно трудоустраивающих людей]», — сообщил Кирсанов. В ближайшее время документ будет рассматриваться на заседании трехсторонней комиссии.
В список Минтруда попадут организации, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами, либо уклоняются от законного оформления работников. По планам правительства, реестр начнут вести уже с января 2025 года и разместят в открытом доступе.
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