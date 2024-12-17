17 декабря 2024

«Запах гнили»: незаконная рубка елей и сосен лишит пермяков новогоднего настроения

В лесах Перми хвойные деревья обрабатывают составом с запахом гниющей органики
© Служба новостей «URA.RU»
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К обработанным деревьям нельзя прикасаться
К обработанным деревьям нельзя прикасаться Фото:

В пермских лесах и парках началась зимняя обработка елей специальным составом. Такие деревья не подойдут для новогоднего праздника: в тепле они будут издавать запах гнили, который быстро распространится в помещении.

«Ели и сосны обрабатывают смесью органических кислот. Она безопасна для деревьев, людей и животных. До 20 декабря на территории Перми из распылителя будет обработано 821 хвойное дерево высотой до четырех метров, ведь их чаще всего спиливают», — пояснили в городском управлении по экологии и природопользованию. 

Уточняется, что предновогодний период такая мера помогает предотвратить незаконные вырубки. Кроме того, лесничие будут регулярно делать обходы участков. За незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы: для граждан — 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 200-300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить причиненный ущерб.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в пермских лесничествах стартовали продажи живых елей к Новому году. В зависимости от высоты покупка обойдется от 28 до 173 рублей за штуку. А в Перми уже открываются елочные базары: на улице Пушкина, 104, на  улице Борчанинова, 15, на улице Борчанинова, 13.  

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В пермских лесах и парках началась зимняя обработка елей специальным составом. Такие деревья не подойдут для новогоднего праздника: в тепле они будут издавать запах гнили, который быстро распространится в помещении. «Ели и сосны обрабатывают смесью органических кислот. Она безопасна для деревьев, людей и животных. До 20 декабря на территории Перми из распылителя будет обработано 821 хвойное дерево высотой до четырех метров, ведь их чаще всего спиливают», — пояснили в городском управлении по экологии и природопользованию.  Уточняется, что предновогодний период такая мера помогает предотвратить незаконные вырубки. Кроме того, лесничие будут регулярно делать обходы участков. За незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы: для граждан — 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 200-300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить причиненный ущерб. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в пермских лесничествах стартовали продажи живых елей к Новому году. В зависимости от высоты покупка обойдется от 28 до 173 рублей за штуку. А в Перми уже открываются елочные базары: на улице Пушкина, 104, на  улице Борчанинова, 15, на улице Борчанинова, 13.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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