18 декабря 2024

В Пыть-Яхе на линию снова не выйдут автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины не выхода автобусов на линию не уточняются
Причины не выхода автобусов на линию не уточняются Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) 19 декабря на линию не выйдет автобус по маршруту №10 и один из автобусов по маршруту №4. Об этом городские власти сообщили в соцсети.

«Уважаемые жители и гости города! 19 декабря на линии отсутствуют автобус 4 по маршруту №1 и автобус по маршруту №10», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети vk.com. Причины невыхода на маршруты городского транспорта не уточняются.

В прошлом месяце в городе произошел коллапс общественного транспорта. Причиной стало то, что на линию не вышли треть автобусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) 19 декабря на линию не выйдет автобус по маршруту №10 и один из автобусов по маршруту №4. Об этом городские власти сообщили в соцсети. «Уважаемые жители и гости города! 19 декабря на линии отсутствуют автобус 4 по маршруту №1 и автобус по маршруту №10», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети vk.com. Причины невыхода на маршруты городского транспорта не уточняются. В прошлом месяце в городе произошел коллапс общественного транспорта. Причиной стало то, что на линию не вышли треть автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...