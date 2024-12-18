В Пыть-Яхе на линию снова не выйдут автобусы

Причины не выхода автобусов на линию не уточняются
В Пыть-Яхе (ХМАО) 19 декабря на линию не выйдет автобус по маршруту №10 и один из автобусов по маршруту №4. Об этом городские власти сообщили в соцсети.
«Уважаемые жители и гости города! 19 декабря на линии отсутствуют автобус 4 по маршруту №1 и автобус по маршруту №10», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети vk.com. Причины невыхода на маршруты городского транспорта не уточняются.
В прошлом месяце в городе произошел коллапс общественного транспорта. Причиной стало то, что на линию не вышли треть автобусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!